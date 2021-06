Pio e Amedeo sono senza ombra di dubbio i comici più in vista dell’ultimo periodo in televisione. La loro straordinaria trasmissione ‘Felicissima Sera’ ha raccolto consensi che sono andati ben oltre le più rosee aspettative, così come le loro apparizioni ad ‘Amici 20’, che hanno fatto divertire Maria De Filippi e milioni di telespettatori. Il successo non è destinato a fermarsi qui, infatti i due hanno annunciato un’altra notizia bomba che sta facendo festeggiare notevolmente i loro ammiratori.

Alcune settimane fa avevano affermato: “Orgogliosi di annunciarvi che il 3 maggio 2022 vi aspettiamo all’Arena di Verona con ‘Felicissimo Show’, il nostro nuovo spettacolo. Sì, è vero, manca quasi un anno ma dovevamo prenotare l’Arena prima che ci fregassero Elton John e Bob Dylan. L’annuncio di un evento live dopo questo periodo è un’emozione forte e siamo contenti di condividerla con voi, non vediamo l’ora di vederci”. E adesso un altro annuncio più che sensazionale per i follower.

Pio e Amedeo hanno infatti annunciato altri spettacoli, in programma l’anno prossimo in alcuni palazzetti. Questo quanto scritto dal duo foggiano: “Ciao ragazzi, finalmente possiamo programmare quando riabbracciarci…non vediamo l’ora che cominci questa nuova avventura! Vi aspettiamo nei palazzetti di Bari, Torino, Milano e Roma con Felicissimo Show. P.S.: scavalcare è difficile, non ci facciamo riconoscere”. E poi hanno fornito dettagli sulle date riguardanti i loro nuovi show”.





Pio e Amedeo hanno infatti aggiunto che l’1 aprile 2022 saranno al PalaFlorio di Bari, l’8 aprile 2022 al PalaAlpitur di Torino, il 9 aprile 2022 al Forum di Assago di Milano e infine il 15 aprile del 2022 al Palazzetto dello Sport di Roma. Questi alcuni dei commenti dei fan: “Senza freni come sempre, mi raccomando”, “Applausi per voi”, “Ci saremo”, “Siete grandi”. Una vera e propria acclamazione per i comici, che si aspettano il tutto esaurito negli spettacoli dell’anno prossimo nei palazzetti.

Nella finale di ‘Amici 20’ di qualche settimana fa Pio si è avvicinato a Maria De Filippi e le ha dato un bacio a stampo. Amedeo non poteva essere da meno al suo amico, quindi ha chiesto alla conduttrice un bacio anche per lui. Maria è stata al gioco, come sempre, e ci sono stati baci a stampo con Pio e Amedeo nella finale di Amici 20. “Tanto abbiamo fatto i tamponi”, hanno aggiunto. Un momento che non poteva passare inosservato, come anche altre battutine che i comici hanno fatto.