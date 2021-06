Pierpaolo Pretelli continua a far parlare di sé. Lo ha fatto attraverso un’intervista a Vanity Fair. L’ex gieffino ha da poco annunciato, tra le righe, la fine della sua amicizia con Andrea Zelletta. Un legame, quello con l’ex tronista di Uomini e Donne, che sembrava d’acciaio e che invece si è sciolto al primo sole. Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua amicizia con Andrea Zelletta dopo che l’ex tronista aveva rivelato di essere stato lui ad inviare l’ultimo messaggio a Pierpaolo Pretelli.



“Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti”. Ora arriva la riposta. “Abbiamo una vita diversa e viviamo in città diverse” ha riferito Pierpaolo Pretelli, per poi ammettere: “Capita che ci si perda”. Parole, quindi, che non lasciano alcun dubbio sul fatto che l’amicizia che ha legato per mesi i due coinquilini si sia ormai affievolita.



Pierpaolo Pretelli si consolerà quindi con l’amore. Nei giorni scorsi Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha sottolineato di credere molto nella loro storia. “Piccola mia ti ho cresciuta e ora sei diventata una piccola grande donna, e spero che fra 2 anni diventerai mamma come me…”. Sempre dalla sua parte, Fariba Teherani ha difeso più volte Giulia Salemi. “E’ una sveglia, una cuoca, una cameriera, una professoressa, un’impresaria, una psicologa, un’infermiera e un gpp (trova tutto!)…”.







E con un cuore grande. Lei e Pierpaolo Pretelli avevano fatto rotta verso Pistoia per fare visita alla famiglia di Luana D’Orazio, la ragazza di 22 anni morta intrappolata in un macchinario sul posto di lavoro lo scorso maggio. Un incidente terribile dopo il quale Giulia Salemi ha avviato una raccolta fondi per poter aiutare i familiari di Luana e il suo bambino.

Ma neppure il loro amore è stato indenne dalle tentazioni. “Il periodo più difficoltoso con Giulia lo abbiamo vissuto dentro la Casa – ha confessato Pierpaolo Pretelli -. Quando siamo usciti, ci sono stati solo gioie, momenti belli e spensierati dove a vincere è sempre stato l’amore…”. Un amore che lo sta aiutando a crescere. “Credo molto di più in me stesso e mi sforzo di pensare positivo per quello che verrà. I numeri della canzone, per esempio, mi fanno credere di raggiungere l’obiettivo: più ci credi e più attiri energia positiva…”.