Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il duro sfogo. La coppia sta vivendo un periodo molto delicato alla luce delle voci messe in circolo sulla presunta crisi. Ma quanto le indiscrezioni risultano essere fondate? Negli ultimi giorni, a peggiorare la situazione, anche veri e propri attacchi e insinuazioni. Alla conduzione del format del programma Ex on the beach, la coppia prova comunque ad affrontare la questione mettendoci la faccia, ed è così che arriva un comunicato diramato sul canale broadcast Instagram di Salemi che risuona tanto come una conferma piuttosto che come una smentita.

L’annuncio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo le voci della presunta crisi di coppia. Il mondo dello spettacolo e i vip che lo popolano sono spesso bersaglio di indiscrezioni e critiche. Oggi finiscono sotto la luce dei riflettori proprio Giulia e il suo Pierpaolo, che dalla partecipazione al reality show di Alfonso Signorini ad oggi hanno proseguito indisturbati nella loro splendida storia d’amore.

Ma oggi la situazione sembra essere diversa, o se così può dirsi, delicata. Momento di crisi passeggero o definitivo? I fan non riescono ad arrivare a capo della vicenda. Così Giulia e Pierpaolo nelle ultime ore hanno provato ad affrontare la questione, rivelando alcuni dettagli finora rimasti taciuti. La coppia ha deciso di parlare ai fan attraverso un comunicato. “Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali”, dice Giulia.

“Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene”, Giulia prosegue: “Innanzitutto, premetto che leggiamo i vostri messaggi e ‘non ci aiutano’, soprattutto le vostre accuse ci fanno male”. Le voci messe in circolo di recente vedrebbero i due stare insieme solo per ‘finzione’ solo per tutelare i loro rapporti lavorativi.

“Se un minimo ci conoscere, sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo, per favore. Rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”.