Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la crisi di coppia. Colpo di fulmine all’interno della casa del GF Vip poi la storia d’amore anche lontano dalla luce dei riflettori: i due ex gieffini sono tornati a parlare della loro relazione in occasione del lancio di Ex on the Beach Italia prodotto da Freemantle e MTV. La guida del timone è stata affidata proprio a loro che hanno avuto modo di fare emergere alcuni particolari della vita privata nel corso dell’intervista per Chi Magazine.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio sulle voci della crisi di coppia. Cosa sta accadendo alla coppia più chiacchierata di sempre? I due ex gieffini si troveranno a condividere una nuova esperienza televisiva, eppure tutta l’attenzione mediatica al momento si incentra sulle voci che corrono veloci sul un presunto allontanamento. Ma è tutto vero?

A rispondere ai dubbi e alle indiscrezioni, i diretti interessati. Nello specifico Giulia Salemi nel corso dell’intervista ha voluto sottolineare: “Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti“.

E sulla questione è intervenuto anche Pierpaolo che ha ammesso: “Le voci dove nascono? Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi. Quando ci sposeremo o lasceremo lo decideremo solo noi e potrebbe essere domani, fra un anno o mai“.

La stima e il sostegno dal giorno 0 hanno sempre creduto in lui

Giulia lo ha spronato ed aiutato davvero a credere in se stesso

Papà Mario ha sempre avuto enorme stima anche quando eravamo pochi..

E dopo tre anni non è cambiato nulla ❤️‍🩹🫂 #PRELEMI pic.twitter.com/igcWgw5Z9u — Francy_yse (@YseFrancy) November 22, 2023

La realtà adesso è questa e a spiegarlo è stata Giulia: : “Dubbi e mancanze che teniamo per noi. Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero”.