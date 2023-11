Clamorosa notizia su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La relazione tra i due sarebbe arrivata al capolinea, stando alle indiscrezioni emerse in queste ore. L’indiscrezione è stata lanciata da uno dei personaggi più noti nell’ambito del gossip, infatti sebbene non ci siano state dichiarazioni dei diretti interessati, lui ha dato per sicura questa rottura. E ha anche spiegato nei dettagli cosa sarebbe successo e cosa adesso potrebbe accadere.

Non sono mancate critiche sferzanti a Giulia Salemi, mentre Pierpaolo Pretelli è stato quasi descritto come una vittima. Grande ironia è stata utilizzata anche per illustrare il possibile modo nel quale la coppia potrebbe annunciare questa presunta separazione. Ovviamente siamo nel campo delle voci, ma la situazione sarebbe molto complicata. Infatti, non si parla di una crisi temporanea ma di una fine della relazione sentimentale.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è addio? L’indiscrezione bomba

A comunicare tutto su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stato Fabrizio Corona attraverso la pagina Instagram Dillinger News. Così ha esordito nel suo post: “Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alleluia! Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria”.

Quindi, l’ex re dei paparazzi ritiene che non ci sia mai stato un sentimento vero nei Prelemi. E ha poi aggiunto altri particolari, infatti ha ipotizzato come potrebbero ufficializzare la separazione: “Ma adesso il problema, per loro che sono una coppia super mediatica (parliamo del mondo social, roba da trash italiano e tiktok) è il modo in cui i due comunicheranno la notizia. Comunicato stampa? Direi di no. Visto che non sono né Totti e Ilary Blasi né Brad Pritt e Angelina Jolie. Un’intervista su un settimanale, per esempio quello che tanto li amava prima? Quello di Alfonso Signorini?? Mmmm no, forse sono troppo lunghi i tempi e poi la copertina mi sa che non gliela darebbero”.

E poi Corona ha ipotizzato altre possibilità di annuncio da parte di Giulia e Pierpaolo: “Una puntata di Verissimo? Magari prima lei e poi lui? Poi ancora lei? E poi ancora lui? Molto probabile. Ma la via più semplice, per la nostra arrampicatrice social, Giulia Salemi, è quella della via della storia Instagram. Esattamente come aveva fatto quando fu cacciata dal Grande Fratello, riparando poi con la comunicazione di una scelta propria: ‘Ho deciso di prendermi un momento di pausa’”.