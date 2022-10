In occasione dell’intervista a Verissimo Piera Maggio ha raccontato a Silvia Toffanin un segreto che si teneva dentro da 23 anni. In particolare si tratta di una vicenda che riguarda il padre della piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 (da allora si sono perse le sue tracce) e dell’altro suo figlio, Kevin. Infatti la donna, visibilmente emozionata, ha raccontato alla padrona di casa che quando si è sposata con Tony Pipitone, i due hanno capito sin da subito che non riuscivano ad avere figli.

Poco dopo si è scoperto che Piera Maggio poteva averne mentre Tony Pipitone no. A quel punto la coppia ha deciso di ricorrere a un’inseminazione artificiale. La donna ha spiegato a Silvia Toffanin che Kevin non è realmente figlio di Tony e il ragazzo l’ha saputo all’età di 23 anni: “Ho tenuto nascosto il segreto. Sono stata sempre combattuta per il rischio di traumatizzarlo ancora di più. Non volevo caricarlo anche di questa verità”. Anche Denise non è la figlia di Toni Pipitone, ma dell’attuale marito di Piera Maggio, Pietro Pulizzi.

Piera Maggio nonna: è nata Dayane, la figlia di Kevin Pipitone

Sempre durante quell’intervista del 9 ottobre Piera Maggio ha detto di essere convinta che la figlia Denise sia viva: “Io ci credo tantissimo. La paura che abbiano fatto del male a mia figlia c’è, ma io ho sempre detto che la cercherò fino a prova contraria”. Ha anche raccontato che suo figlio Kevin stava per diventare padre. La nipotina della donna di Mazara del Vallo sarebbe nata a breve. E nelle ultime ore sui social ha postato una foto con la scritta: “Adesso nonni. Gioia pura. Congratulazioni a Kevin & Birgitte”.

Piera Maggio è diventata nonna della piccola Dayana. Anche Kevin, il papà della bambina, ha mandato una lettera a Verissimo in cui ha detto di pensare a Denise sempre: “Avrei voluto che fosse lei la madrina di mia figlia. Le avrei affidato la sua vita e tutto il mio amore. Del passato ho ricordi confusi, ho cancellato molto, forse per proteggermi. Mi ricordo che incolpai mia madre, ero arrabbiato con lei per aver tradito mio padre, perché aveva amato un altro uomo. Le battaglie di mia madre, il dolore, i processi, tutto quello che aveva fatto all’esterno della nostra casa, li ho conosciuti in ritardo. Ho scoperto dopo anni che persona straordinaria fosse mia madre. Quanta forza, coraggio, quanta determinazione”.

Nei giorni scorsi è uscito anche il libro di Piera Maggio, Denise, per te con tutte le mie forze (Piemme, pagg. 160, € 18,90). In una intervista a Vanity Fair, la donna ha spiegato di avere le idee chiare su quello che potrebbe essere successo: “Certo che sì, anzi, ho un quadro molto chiaro, non ho dubbi di chi siano i colpevoli. Non sono mie illazioni, sono ipotesi che hanno portato un pubblico ministero a chiedere 15 anni di reclusione per una persona. Che poi questa persona sia stata assolta per insufficienza di prove, quella è un’altra questione. Ma i colpevoli ci sono”.