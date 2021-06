“È tutta tua”. Pier Silvio Berlusconi, stupisce tutti il suo regalo per il figlio 11enne

Pier Silvio Berlusconi, per il compleanno del figlio Lorenzo Mattia il regalo è davvero speciale. Grande festa in casa del vicepresidente Mediaset, che per l’undicesimo compleanno del figlio non poteva che pensare a una giornata ricca di sorprese e soprattutto di amore familiare. Le foto sono state rese note dal settimanale Chi e sono una delizia per gli occhi dei più curiosi.

La coppia ama il mare. Dopo la vacanza romantica con Silvia Toffanin a Portofino, anche il compleanno del figlio Lorenzo Mattia si tinge di blu. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si conoscono nel lontano 2001 e da allora la famiglia si è decisamente allargata. Infatti dalla loro unione sono nati nel 2010 Lorenzo Mattia, e nel 2015 Sofia Valentina. Nonostante la riservatezza di entrambi, al mondo del gossip non sfugge nulla.

Prima la vacanza a Portofino che ha visto la celebre coppia trascorrere del tempo in pieno relax insieme ai figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina durante una gita sul sup resa nota dalle immagini diffuse dal settimanale Oggi, poi la sorpresa inaspettata per il primogenito, che ha ‘scartato’ il suo regalo di compleanno. Per la grande occasione, non si poteva che pensare a una sorpresa indimenticabile.





Cullati dalle onde e complici, le foto del settimanale Chi mostrano un grande affiatamento. Baciati dal sole, i 4 festeggiano l’undicesimo compleanno di Lorenzo Mattia a mare, dove il regalo è arrivato a destinazione. Infatti le foto mostrano papà Piersilvio su una barca a remi, ancorata nella caletta della casa di famiglia a Portofino. Mentre Silvia Toffanin immortala il momento con il suo cellulare, il festeggiato si gode il suo regalo di compleanno.

Si tratta di una lancia ligure vecchia di 50 anni, messa a nuovo proprio per l’occasione e con tanto di nome in bella vista. Il suo, ovviamente. Una famiglia intenta a godere appieno di un momento indimenticabile che non farà che accrescere la loro unione. E mamma Silvia dal molo non può che continuare a essere la regista e sorridere nel vedere quanto Pier Silvio sia un papà ricco di attenzioni.