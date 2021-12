Pier Silvio Berlusconi, la splendida notizia arriva solo oggi. Per l’amministratore delegato di Mediaset è tempo di grandi festeggiamenti. Un evento, avvenuto lontano dai riflettori, ma che oggi va incontro alla sua ufficialità: Pier Silvio Berlusconi diventa nonno per la prima volta a 52 anni. Infatti la primogenita dell’amministratore delegato di Mediaset ha dato alla luce una bellissima bambina.

Come si sa, Silvia Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Ma prima della relazione sentimentale con la conduttrice di Verissimo, Pier Silvio Berlusconi è stato legato alla modella Emanuela Mussida. Da lei, nel 1990, è nata una figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi.

La piccola Olivia è arrivata nella vita di mamma Lucrezia e papà Josh lo scorso aprile 2021, ma fino a questo momento, quindi per ben 8 lunghi mesi, la famiglia ha voluto preservare la notizia, ovvero fino a quando a diffondere la voce del lieto evento ci ha pensato il settimanale “Chi”, attraverso le foto della neomamma a spasso con la piccola seduta sul passeggino.





E ovviamente, sempre secondo quanto riportato da “Chi”, la reazione di Silvia Toffanin non poteva che essere quella di pura gioia. Sulla coppia di neo-genitori non si sa moltissimo, se non che i due hanno di recente deciso di trasferirsi in Italia dopo essersi conosciuti probabilmente negli Stati Uniti, dove la primogenita di Pier Silvio ha studiato e lavorato.

Dopo la separazione da Pier Silvio Berlusconi, Emanuela Mussida è scomparsa dai radar delle cronaca rosa e di lei non si è saputo quasi più nulla se non che pare abbia abbandonato il mondo della moda. Ad oggi Mussida vanta la bellezza di 50 anni e al suo fianco ha un nuovo amore, ovvero un avvocato dal quale ha avuto un’altra figlia.