Perché Signorini non era al matrimonio di Francesca Cipriani? Da quando l’ex concorrente del GF Vip 6 è convolata a nozze con il fidanzato Alessandro, il web si interroga sui motivi del forfait dato dal conduttore.

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha giurato amore eterno al fidanzato Alessandro Rossi nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma. I festeggiamenti invece si sono svolti in un castello alle porte della Capitale. Tantissimi gli invitati vip, tra questi molti concorrenti del Grande Fratello Vip 6, testimoni della proposta avvenuta lo scorso anno in diretta ma ha fatto scalpore l’assenza di Alfonso Signorini.

Perché Signorini non era al matrimonio di Francesca Cipriani

Un’assenza non da poco visto che il conduttore del GF Vip non era un semplice invitato, bensì uno dei protagonisti delle tanto attese nozze: il testimone. Dopo aver inizialmente accettato il ruolo, Alfonso Signorini non si è presentato alla cerimonia. Il tutto, almeno secondo quanto raccontato da alcuni presenti all’evento, senza avvisare o dare alcuna giustificazione, venendo sostituito in fretta e furia da Giucas Casella.

Perché Signorini non era al matrimonio di Francesca Cipriani? A raccontare come sono andate le cose è stato proprio il conduttore. “Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza”, ha rivelato Signorini durante il format Casa Chi.

Signorini ha svelato perché non era al matrimonio di Francesca Cipriani e ha parlato anche del ruolo di testimone di Giucas Casella: “Anche Giucas Casella non è stato un ripiego. Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco. I problemi sono altri – ha spiegato ancora il conduttore del GF Vip. — ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF Vip. È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato”.