Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la notizia bomba. Come molti sanno la sorella di Belen e il figlio del ciclista Francesco Moser si sono conosciuti al Grande Fratello. Lei stava ancora con l’ex tronista di UeD Francesco Monte, ma la passione fu travolgente: i due concorrenti si nascosero dentro un armadio per baciarsi. Da lì in poi la loro storia è diventata sempre più importante.

Il 30 giugno scorso scorso Cecilia Rodriguez e Igazio Moser si sono sposati dopo sette anni di fidanzamento. La loro relazione è molto seguita sui social dove i due aggiornano i fan sulle loro attività. Certo non sono mancati i momenti di crisi, ma ora tutte le incomprensioni sono alle spalle. E proprio in queste ore è arrivata un’indiscrezione che molti attendevano con trepidazione da tempo.

Arriva la conferma: la lieta novella per Chechu e Ignazio

Più volte Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ribadito il desiderio di diventare genitori. E in più di un’occasione si è diffusa la notizia della gravidanza. Ma stavolta ci sono delle novità, arrivano delle conferme importanti. Tutto è nato quando Chechu si è presentata alla Milano Fashion Week con un pancino più che sospetto…

A quella curva sotto il vestito bianco si è aggiunta la vode dell’esperta di gossip Deianira Marzano, solitamente ben informata. L’influencer ha dichiarato che una coppia di novelli sposi aspetterebbe un figlio. Ma non basta. Anche Alessandro Rosica conferma lo scoop facendo gli auguri alla coppia. E, anche se loro due non dicono nulla, c’è anche un altro dettaglio che fa ben sperare i fan…

Qualche settimana fa Cecilia Rodriguez aveva postato una foto mentre stava in ospedale con un braccialetto. Secondo alcuni quella era la conferma che la showgirl sarebbe ricorsa alla procreazione medicalmente assistita. Questo perché a 34 anni ha difficoltà a rimanere incinta. Che questa sia davvero la volta buona?

