Ascanio Pacelli rivela perché e come si è innamorato di Katia Pedrotti. I due, come molti ricorderanno, si sono conosciuti al Grande Fratello e stanno insieme da ben 21 anni. Recentemente sono tornati agli onori della cronaca a causa dello stato di salute del figlio Tancredi. Il piccolo di casa è stato ricoverato in ospedale e poi ha iniziato un percorso per tornare ad una “normalità diversa”.

Non è stato specificato il problema del bambino, ma è chiaro che si sia trattato di qualcosa di delicato. Dopo qualche settimana Katia è tornata sui social e ha aggiornato i follower sulla situazione: “Passo dopo passo. Iniziamo con un po’ di bike“. Ancora una volta, comunque, Katia e Ascanio hanno dimostrato di aver creato una famiglia molto unita e piena di amore. Ora proprio il conduttore radiofonico fa alcune rivelazioni inedite.

Com’è iniziata la storia d’amore tra Ascanio e Katia

Ascanio Pacelli ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni com’è nata la storia d’amore con Katia Pedrotti. I due oggi sono genitori di Matilda (17 anni) e Tancredi (12), ma all’inizio non c’è stato alcun colpo di fulmine. Il principe ha raccontato: “Lei aveva qualcosa che mi attraeva“. Katia interviene: “Se non ci fosse stato il GF, io, che vengo da Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, e Ascanio, che viveva a Roma, non ci saremmo mai conosciuti“.

Ascanio Pacelli aggiunge: “Le telecamere non mi hanno condizionato minimamente. Cosa fai di diverso rispetto a quello che fai normalmente quando conosci una persona? Conosci una persona al contrario: la vedi la mattina quando si sveglia, ne conosci subito i difetti, discuti più facilmente… Quando esci, scopri solo cose belle”. Katia rivela cosa è successo nella Casa: “Non l’ho notato subito“. Stesso discorso per lui.

Ascanio ricorda: “Quando sono entrato in Casa eravamo uno in più rispetto ai letti disponibili. Ho detto: ‘Nessun problema, dormo sul divano, basta che mi lasciate riposare’. Avevo messo la mascherina sugli occhi perché in salone non spegnevano mai la luce. Alle 3 di notte lei è venuta in salone con altri a fare casino. Io non ho detto una parola, ho tirato su la mascherina e l’ho fulminata con lo sguardo”.

In seguito qualcosa è cambiato: “Poi ho iniziato a notarla per la sua fisicità, per come si poneva, aveva qualcosa che mi attraeva. E giorno dopo giorno ero sempre più preso dal suo modo di essere e dalla sua meravigliosa leggerezza. Ci ho visto giusto: con Katia non ci si annoia mai. Ed è una mamma stupenda”.

Katia conclude: “Ovviamente la sua bellezza e la sua fisicità sono oggettive. Ma poi mi ha colpito per la sua determinazione e poco a poco ho scoperto che mi piaceva sempre di più. Oggi Ascanio mi supporta a livello personale e professionale. Sempre. È il mio fan numero uno”.

“Come sta nostro figlio”. Ascanio Pacelli aggiorna sulla salute del piccolo Tancredi