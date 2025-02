L’amata coppia del Grande Fratello aggiorna sulle condizioni del figlio. Come molti sanno non è un periodo semplice per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. In famiglia si sta vivendo la preoccupazione per il problema di salute che ha colpito Tancredi, il loro figlio più piccolo (10 anni). Inizialmente il piccolo è stato ricoverato nell’ospedale di Carpi, poi è tornato a casa.

Qui è iniziato un percorso, segno che la questione non è così leggera. L’ex gieffina ha chiarito di dover fare i conti con una “normalità diversa“ e recentemente ha condiviso una foto in cui compare sorridente con Tancredi: “Passo dopo passo. Iniziamo con un po’ di bike“ fa sapere. Adesso è stato Ascanio Pacelli, che in questi giorni è protagonista del programma “The Golden Bachelor” (su Real Time, ndr), ad aggiornare sulle condizioni del figlio.

Leggi anche: “Ore molto difficili”. Katia e Ascanio, il figlio di 10 anni in ospedale





Al giornalista di FanPage che lo ha intervistato Ascanio Pacelli ha parlato per la prima volta della malattia che ha colpito il figlio Tancredi. L’ex gieffino ha spiegato che gennaio è stato un mese molto duro: “Tancredi sta bene, anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato. Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza”.

“Quando il destino ti tocca i figli fatichi ad accettarlo – ha aggiunto Ascanio – poi però abbiamo vissuto in alcune strutture delle situazioni che ci hanno fatto capire quanto siamo fortunati da questo punto di vista”. Dunque nessun dettaglio particolare sulla malattia. Quindi l’ex gieffino ha parlato della vita coniugale con Katia Pedrotti, facendo anche rivelazioni intime…

“Mia moglie dopo 20 anni – ha raccontato Ascanio Pacelli – mi piace ancora come la prima volta, provo desiderio nei suoi confronti. È ovvio che non c’è la necessità di ‘timbrare un cartellino’, però c’è il piacere di cercarsi”. Insieme hanno superato anche una crisi: “È capitato che non ci parlassimo per una settimana perché lei aveva bloccato il mio numero su Whatsapp. È la sua ironia e io la amo anche per questo”.

“Eccoci”. Katia Pedrotti del GF e torna a mostrarsi col figlio Tancredi: come sta