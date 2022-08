Perché Ilary Blasi pubblica tante foto sui social: lo hanno notato tutti (e c’è un motivo)

Perché Ilary Blasi pubblica tante foto su Instagram? È la domanda che si stanno facendo tanti fan della conduttrice Mediaset, visto che da quando ha annunciato la separazione dal marito Francesco Totti non perde occasione per immortalare ogni momento della sua giornata. Un drastico cambiamento, perché fino a poco tempo fa Ilary era molto riservata.

Sui social pubblicava foto ma fino a poco tempo fa le storie di Instagram erano molto poche. Qualche filmato durante la preparazione dell’Isola dei Famosi, foto con i figli, con il marito ma niente più. Oggi, invece, ogni momento è immortalato e pubblicato sul suo account social.





Perché Ilary Blasi pubblica tante foto su Instagram

Dal viaggio in Tanzania insieme ai figli Chanel, Christian e Isabel e la sorella Silvia, agli apertivi con le amiche, alle cene e a tanti scatti al mare che la ritraggono i pose sexy. Dopo la separazione da Francesco Totti per la popolare conduttrice si è aperta una nuova fase della vita e tanti suoi seguaci hanno notato il cambio di rotta anche nell’utilizzo dei social. Perché Ilary Blasi pubblica tante foto su Instagram?

Perché Ilary Blasi pubblica tante foto su Instagram? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato alcune persone vicine alla conduttrice. Al settimanale Chi hanno rivelato infatti rivelato che dietro alla scelta di utilizzare i social in maniera diversa rispetto a quando era ancora sposata con Francesco Totti c’è un motivo ben preciso.

Perché Ilary Blasi pubblica tante foto su Instagram? “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Già, perché secondo quanto raccontano i beninformati la rottura tra i due sarebbe stata causata anche dalla storia tra Totti e Noemi Bocchi. Una notizia uscita già questo inverno, ma che i due avevano bollato come fake news.

