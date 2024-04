Improvviso annuncio di Gianni Morandi, che è apparso in foto con l’occhio completamente bendato. Lui ha scritto una didascalia di accompagnamento all’immagine, anche se in tanti hanno ipotizzato che si trattasse di pura ironia. Ci sarebbe un’altra verità dietro questa decisione necessaria del cantante di coprire questa parte del corpo, che è stata messa al sicuro.

Gianni Morandi ha postato quindi questa foto con l’occhio bendato e la preoccupazione sulla sua salute è stata immediata. I fan si sono immediatamente messi in allarme e hanno iniziato a chiedere con insistenza cosa gli fosse successo. Anche diversi personaggi famosi hanno commentato il post, dato che nessuno si attendeva un’istantanea del genere.

Gianni Morandi pubblica foto con l’occhio bendato: “Fatto a pugni…”

Gianni Morando, oltre a far vedere a tutti la sua foto con l’occhio bendato, ha subito scritto: “Ho fatto a pugni… #evviva #bologna“. Ma come riferito dal sito Today, ci sarebbe un’altra motivazione alla base di questa scelta dei medici di coprirgli l’occhio con delle garze di colore bianco. Non ha fornito personalmente altre informazioni, ma si sarebbe scoperto qualcosa in più.

Il bendaggio dell’occhio non si sarebbe reso necessario, a causa di una fantomatica rissa di Morandi come ha detto lui molto probabilmente scherzosamente, ma per un’operazione chirurgica. Secondo quanto detto da Today, alcuni follower hanno immaginato che si sia sottoposto ad un intervento per risolvere la cataratta. Ma ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Tra i vip che gli hanno scritto Cesare Cremonini: “Sa fet Gianni???”, Emma Marrone: “Ma Gianni” e Antonella Clerici: “Ma che è successo ancora?”. Tutti preoccupati per Morandi, ma non dovrebbero esserci particolari complicazioni.