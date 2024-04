Bruttissimo episodio ai danni della vip italiana, che è stata aggredita e rapinata. E alla fine è stato necessario il suo trasferimento in ospedale per le cure del caso. Ad annunciare tutto è stata la diretta interessata sul suo profilo Instagram, attraverso una story, ma non se l’è sentita di dire proprio tutto essendo ancora fortemente scossa da questa terribile avventura.

La vip italiana è stata aggredita e rapinata, finendo in ospedale, nella città di Milano e più precisamente nelle vicinanze del parco Sempione. A fornire maggiori informazioni sull’accaduto ci ha pensato il sito MilanoToday, che ha rivelato che ad intervenire sul luogo del fattaccio c’è stata la polizia. Avviate quindi le indagini per risalire ai responsabili.

Vip italiana aggredita e rapinata: “Finita in ospedale”

Queste le parole della vip italiana, che purtroppo è stata aggredita e rapinata ricorrendo alle cure dell’ospedale nella giornata di domenica 21 aprile: “Ieri al parco Sempione (Milano) sono stata rapinata e sono finita pure in ospedale. Ora sto meglio, vi racconterò di più appena mi sarò ripresa del tutto”. Quindi, nelle prossime ore dovrebbe dare altre notizie.

A subire l’aggressione è stata Elena Berlato, che lavora come influencer e modella. La 28enne, che è nota anche su Onlyfans, sarebbe stata avvicinata da tre uomini che le hanno rubato l’iPhone 15, mentre stava ad un tavolino di un bar. Ha inseguito i malviventi, ma uno di loro l’ha spintonata facendola finire a terra. Sono riusciti a dileguarsi e le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciarli.

MilanoToday ha aggiunto che Elena Berlato sarebbe stata colta da un malore per lo spavento e trasportata all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice giallo. Avrebbe avuto precisamente una crisi di natura respiratoria. Ma ora sta meglio, nonostante l’inevitabile paura.