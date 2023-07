Papà e mamma vip, lo strazio per il figlio malato. Per il ballerino professionista il momento si prospetta molto delicato. Come ormai è noto a tutti il piccolo Gabriel, nato dall’amore tra l’ex volto di Amici e Charlotte, è affetto da una meningoencefalite: “L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto”.

La lettera di Kledi Kadiu e la moglie per il figlio malato. Non esistono parole per descrivere il dolore di una coppia di genitori nel vedere il proprio figlio soffrire, ancor più se quel calvario è coinciso con il primo respiro e il primo battito di un bebè. La coppia ha sempre affrontato la malattia del piccolo Gabriel con la stessa tenacia con cui il bambino ha dimostrato a mamma e papà di essere un piccolo grande eroe.

La lettera di Kledi Kadiu e la moglie per il figlio Gabriel: “Un giorno te lo racconteremo…”

A distanza di un anno, Kledi e Charlotte Lazzari tornano a parlare della malattia di Gabriel e decidono di farlo scrivendo una lettera che poi Charlotte ha condiviso sui social. “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato”.

E ancora: “Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto”. Dopo aver reso note queste parole di puro amore, anche papà Kledi ha risposto tra i cuori e i commenti dei più affettuosi che non smettono di incoraggiare la coppia a perdere le speranze: “Amore nostro grande”, è stata la risposta del ballerino.

L’ex ballerino di Amici non ha mai nascosto ai suoi fan la situazione di Gabriel. Fin dall’inizio del calvario, Kledi ha voluto spiegare cosa il piccolo grande eroe doveva combattere; una delle battaglie più dure di una vita intera: “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite”, aveva informato Kledi a pochi giorni dalla nascita del figlioletto.