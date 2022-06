Quasi un anno fa Kledi Kadiu è diventato papà per la seconda volta: la moglie Charlotte Lazzari, 30 anni, ha dato alla luce il figlio Gabriel: l’ex ballerino di Amici ormai è lontano dal mondo della tv, ma continua ad insegnare danza in Italia e in Albania. Lanciato da Maria De Filippi come professionista del talent Amici, ha dichiarato di aver mantenuto un ottimo rapporto con la conduttrice di Canale5, nonostante le loro strade professionali si siano divise da qualche anno. Sul fronte privato ha sposato Charlotte nel 2018, lontano dai riflettori e dal clamore pubblico.

Lo scorso marzo Kledi Kadiu aveva rivelato che il figlio Gabriel è affetto da una grave malattia: “A 13 giorni dal parto – spiega Kledi Kadiu – Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova”.





Kledi Kadiu figlio, la tenera dedica della mamma Charlotte Lazzari

“Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto – ha proseguito l’ex ballerino -. Dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo…”.

Nelle ultime ore è stata la moglie di Kledi Kadiu, Charlotte Lazzari, a postare una tenerissima foto sui social in cui bacia il piccolo Gabriel: “Quel che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi”, sottolinea nel suo post la 30enne che prosegue: “Sai amore, da quando eri in pancia la mamma sognava momenti come questi. In particolare, ogni volta che ti immaginavo, vedevo i nostri sguardi incrociarsi, blu e azzurro, magari nutrendoti al tramonto. Quello che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi ma vedo l’opportunità, dietro la difficoltà, in tutto il suo splendore. Sei qui. Ciò che ci lega non si può spiegare e nonostante il ritardo, finalmente possiamo gioire di questi momenti che tanto sognavo. Ti voglio bene. La tua mamma”.

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari sono genitori di Lea, nata 6 anni fa. Era stata proprio la bimba con la mano colorata di azzurro a svelare il sesso del secondo bebè: “Lea vi svela un segreto… chi aveva indovinato?”, così scriveva nella didascalia del post tenerissimo Kledi Kadiu. L’ex ballerino e la moglie si sono conosciuti nel 2015 e si sono sposati nel 2018. Charlotte Lazzari, più giovane di lui di 18 anni, è una ballerina, oltre a essere insegnante di yoga. La ragazza ha iniziato il suo percorso a 13 anni in una scuola di danza a Cannes, per poi ottenere il diploma presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano- Nel corso degli anni ha avuto modo di danzare presso la Scuola del Balletto di Toscana, a Firenze, oltre ad avere vissuto per tre anni in Germania, ad Hannover.

Kledi Kadiu, lo abbiamo amato sul palco di Amici ma oggi il ballerino ha cambiato vita