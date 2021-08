Una splendida notizia per Paola Perego e stavolta la vita professionale non c’entra proprio nulla. Certo, anche da questo punto di vista le cose vanno benissimo perché condurrà nel prossimo futuro la trasmissione Rai ‘Citofonare Rai Due’ assieme alla collega e amica Simona Ventura. Ma adesso per lei è giunta un’altra novità, che riguarda l’allargamento della sua famiglia. E una foto emblematica ha confermato tutto, nonostante da parte della conduttrice non siano ancora arrivate reazioni ufficiali.

Recentemente aveva fatto un altro annuncio sensazionale: “Era il 1996 e presentavo con Paolo Bonolis la mia prima edizione del festival di Castrocaro. Poi ne ho fatto un altro nel 2004. Poi mi hanno detto ‘Bene, adesso ti chiameremo…’ ci hanno messo un po’. Sono passati quasi venti anni, ma sono felice di annunciarvi che condurrò la prossima edizione del festival di Castrocaro”. Ora però è la sfera privata ad essere interessata da una news bomba, che è destinata a renderla estremamente felice.

Ebbene sì, la sua famiglia si sta ampliando sempre più e Paola Perego non può che ringraziare nuovamente sua figlia Giulia Carnevale. Infatti, dopo aver dato alla luce il piccolo Pietro, nato precisamente nel 2018, la giovane è nuovamente in dolce attesa. Tre anni dopo consegnerà quindi alla presentatrice un nuovo nipotino o una nuova nipotina. Bellissima l’immagine postata dal compagno di Giulia, Filippo Giovannelli, sul suo profilo Instagram. Lui le tocca il pancione e lei ha un sorriso smagliante per la gioia.





Lo scatto che riprende la figlia e il genero di Paola Perego è stato fatto in Spagna, nella meravigliosa Formentera, dove si stanno quindi godendo delle bellissime vacanze. Giulia è nata dalla relazione della presentatrice con l’ex giocatore di calcio Andrea Carnevale. Con quest’ultimo ha anche concepito il secondogenito Riccardo. La futura mamma è nata nel 1992 ed è la titolare di un’agenzia di talent management e digital campaign, che segue anche Jonathan Kashanian e Vittoria Schisano.

Paola Perego ha chiesto il divorzio da Andrea Carnevale nel 1997 e nel 2011 ha poi sposato Lucio Presta dopo 10 anni di fidanzamento. Con lui non ha avuto figli. Nel recente passato è stata affetta dal coronavirus e ha dovuto anche sopportare una gravissima perdita. Proprio per colpa del Covid-19 si è spento il 28 dicembre del 2020 il papà Pietro. Un momento durissimo per lei, che ora però può sorridere per la figlia.