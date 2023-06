Paola Ferrari, beccata. La giornalista e conduttrice sportiva al momento si trova a Ibiza. Con lei anche l’amica Alba Parietti e il compagno ma non il marito, Marco De Benedetti dal quale ha avuto i figli Alessandro e Virginia e con cui è sposata da ben 25 anni. Non ha mai annunciato la separazione eppure nella Isla della movida per eccellenza al suo fianco spunta un uomo misterioso con cui si lascia andare a tenere effusioni. A pizzicare questa ‘nuova coppia’ in atteggiamenti inequivocabili i fotografi del settimanale Diva e Donna.

Le foto di Paola Ferrari e questo presunto nuovo amore stanno facendo il giro della rete e dei siti di gossip. Questo perché, come sottolinea il magazine, la giornalista risulta ancora sposata con l’imprenditore che le ha fatto conoscere proprio Alba Parietti, con cui ora è in vacanza. L’uomo misterioso che è al suo fianco la abbraccia e le bacia teneramente la fronte. Lei sorride mentre camminano stretti l’uno all’altro nella notte di Ibiza. Non è la prima volta che i due vengono pizzicati insieme.

Paola Ferrari e il ‘nuovo amore’ a Ibiza: le foto

Già a gennaio scorso sempre Diva e Donna aveva paparazzato la coppia mentre passeggiava abbracciata per le strade di Roma. Eppure solo pochi giorni fa Paola Ferrari aveva fatto intendere che il marito facesse ancora parte della sua vita.

“Ho vissuto un periodo difficile… mio marito e i miei figli mi sono stati accanto e si sono arrabbiati molto perché hanno capito la gravità del torto che avevo subito”, le sue parole. Amatissima in tv, la giornalista è da anni protagonista delle trasmissioni sportive. In questa stagione televisiva è stata al timone della trasmissione Domenica Dribbling su Rai2 insieme ad Adriano Panatta.

In passato Paola Ferrari ha presentato 90° minuto dal 2003 al 2005, dal 2015 al 2018 e nella stagione 2020-2021. “Molestie sul lavoro? A me è capitato moltissime volte. Chi dice che non succede è ipocrita perché il nostro è un mondo maschile. In tutti gli ambienti lavorativi le donne, purtroppo, devono fare i conti con delle proposte spiacevoli”, ha raccontato a Verissimo.