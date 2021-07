“Finalmente mare” per Paola Ferrari, che dopo gli Europei di calcio 2020 si gode un po’ di meritato riposo. La giornalista e conduttrice è reduce da settimane intense, impegnative al punto da confessare su Instagram “Non ne posso più di questo sgabello” a ridosso della finale che poi ha visto il trionfo dell’Italia sull’Inghilterra. Naturalmente per tutta la durata di Euro 20 Paola Ferrari ha fatto parlare di sé.

Anche per qualche gaffe, per esempio. Una durante Francia-Germania, partita che si è conclusa con una vittoria della nazionale transalpina grazie ad un autogol di Mats Hummels. Ma a fine primo tempo, nonostante come molti hanno notato avesse un foglio sul quale erano scritti a caratteri cubitali i dettagli della partita, ha sbagliato a pronunciare il nome del calciatore tedesco, che ha chiamato “Homeless” (in inglese ‘senzatetto’).

Paola Ferrari, 60 anni, super in bikini

E poi quella che ha fatto parlare per giorni che ha valso a Paola Ferrari un paragone con Sharon Stone e la famosa scena dell’accavallamento delle gambe in Basic Instinct. E sui social tutti a chiedersi se indossasse o meno la biancheria intima. Ma poi la giornalista ha smentito categoricamente. Non c’è ombra di dubbio, però, sul fatto che si sia aggiudicata il titolo di Regina di Euro2020.





Ma ora, come anticipato, un po’ di relax per Paola Ferrari, che è sulla cresta dell’onda dal 1977, da quando cioè debuttò in tv come centralinista di Portobello. Anche lei su Instagram è attiva, anche se non ‘ossessionata’, e qualche giorno fa ha condiviso una foto in barca, sdraiata sui cuscini e il suo bellissimo cane alle spalle, ma soprattutto con indosso un bikini che è stato molto ma molto apprezzato.

Paola Ferrari a 60 anni vanta un fisico ‘bestiale’. Al mare col bikini a top crop blu, che per la cronaca è la vera tendenza dell’estate 2021, coordinato a un paio di slip a fantasia gialli fa il pieno di complimenti. Da “10 e lode”, sottolinea un utente. E poi “La classe! È un valore aggiunto! Stile, eleganza, signorilità!”. Numerosi i “Sei bellissima” e “Sei splendida Paola” e c’è anche chi è più diretto: “Ammazza che fisico”.