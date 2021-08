“È stato un colpo di fulmine”. Paola Di Benedetto dimentica Federico Rossi, il suo cuore ora per batte lui

“Tanti di voi in hanno notato in quest’ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”.



Con queste parole Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, aveva confermato la rottura dallo storico fidanzato, il cantante Federico Rossi, ex componente del duo Benji e Fede. Dopo l’addio tante voci erano circolate con lei data vicinissima a Stefano De Martino.



Paola Di Benedetto e Stefano, scrivevano alcuni giornali, “stanno trascorrendo molto tempo assieme durante queste vacanze estive. Come testimoniato dai loro post su Instagram, seppur ben attenti a non lasciare tracce, i due hanno trascorso il weekend del 26 e 27 giugno nella costiera Amalfitana, a bordo della barca del conduttore. La frequentazione starebbe andando avanti da circa un paio di settimane”.







E ancora: “I due sono stati visti assieme a Napoli il weekend successivo all’ufficializzazione della fine della storia tra Paola Di Benedetto e Rossi. Forse ci vorrà poco per far sì che Stefano e Paola decidano di ufficializzare la loro relazione”. Voci poi smentite. Eh sì perché sembra che a far perdere la testa all’ex madre natura non siano state le acque del golfo di Napoli.



Ma quelle delle Isole Baleari. In terra spagnola la giovane veneta avrebbe conosciuto un rampollo milanese con il quale avrebbe allacciato una liaison. Un vero colpo di fulmine. A rivelarlo è il magazine Chi che aggiunge che la love story è segretissima. Bocche cucite pure sull’identità dell’uomo che l’avrebbe stregata. E Stefano? Mentre Paola di Benedetto si è concessa una vacanza alle Baleari con delle amiche (qui avrebbe conosciuto il rampollo meneghino che le avrebbe rubato il cuore) lui sta portando per l’Italia lo show comico ‘Che coppia noi 3’ a cui partecipano anche Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.