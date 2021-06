Una bruttissima notizia sta circolando sul conto di una coppia vip, che sembrava davvero potesse essere inseparabile. Li abbiamo visti insieme sui rispettivi profili Instagram in tantissime occasioni e c’era anche chi aveva pensato ad un possibile grande passo con l’arrivo del matrimonio. Effettivamente però nell’ultimo periodo non si sono praticamente mai più visti insieme e nelle ultime ore sono usciti fuori alcuni indizi che farebbero pensare seriamente alla fine della relazione sentimentale.

Eppure alcuni mesi fa lei era apparsa raggiante per il nuovo singolo della sua dolce metà: “a tre anni condividiamo insieme i nostri successi e le nostre delusioni. Il più delle volte abbiamo scelto di stare l’una dietro l’altro, in silenzio, ma essendoci sempre. Oggi però è uno di quei giorni in cui ho voglia di urlare perché è un giorno felice. Oggi è finalmente fuori ‘Pesche’, il tuo primo singolo da solista. Una canzone leggera, spensierata, che canta di amore senza prendersi troppo sul serio”.

Innanzitutto lei ha pubblicato un’immagine in compagnia delle sue amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Stiamo parlando di Paola Di Benedetto, che si sarebbe dunque lasciata con il suo Federico Rossi. Questo quanto scritto dall’ex vincitrice del ‘GF Vip’: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”. Ha dunque citato la celebre canzone di Ligabue, che ha fatto presagire l’ipotetica separazione. Divertente la risposta di Aurora: “Io sono l’alcol e Sara Daniele i dischetti di cotone”.





Ma non è tutto, anche perché l’influencer Deianira Marzano ha affermato sul suo profilo Instagram di aver saputo da fonti certe dell’addio tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi: “Non stanno più insieme”. I due non si vedono insieme da tantissimo tempo e quindi queste ulteriori indiscrezioni confermano le preoccupazioni avute dai fan nelle scorse settimane. Da parte dell’artista al momento non sono arrivate reazioni, ma non è escluso che possa intervenire nelle prossime ore.

Sotto la foto di Paola Di Benedetto i fan della giovane hanno scritto: “Bellissime, Paola hai trovato due tesori di ragazze, le amiche servono per questo”, “Le amiche qualche volta ti cambiano la vita in meglio”, “Le mie preferite da sempre”, “Felice che vi siate incontrate, siete bellissime”, “Che bella foto, questo è l’albero della bellezza”, “Siete molto carine”, “Ma Federico dov’è?”, “Meravigliose e incantevoli”.