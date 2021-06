È addio tra la showgirl e il cantante italiani. La voce che circolava ormai da giorni, con indiscrezioni e messaggi sibillini, è stata confermata tramite social con un lungo post che spiega i motivi dell’addio. “Tanti di voi in hanno notato in quest’ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino”.

“Questa volta, però, – si legge ancora nel lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram – siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”.

Con queste parole Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha confermato la rottura dallo storico fidanzato, il cantante Federico Rossi, ex componente del duo Benji e Fede. La voce circolava da qualche giorno e a dare maggiore conferma era arrivata anche la soffiata dell’influencer napoletana Deianira Marzano.





Dal suo profilo Instagram la Marzano aveva spiegato di aver saputo da fonti certe dell’addio tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi: “Non stanno più insieme”. In effetti i due non si vedevano insieme da tantissimo tempo e solo pochi giorni fa Paola di Benedetto ha pubblicato una foto insieme alle amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele con una frase che lasciava poco spazio all’immaginazione.

“Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”, ha scritto Paola Di Benedetto. “Io sono l’alcol e Sara Daniele i dischetti di cotone”, era stata la risposta della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ora arriva la conferma da parte di Paola Di Benedetto.