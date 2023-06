Sono stati mesi molto drammatici per Paola Caruso, a causa di problemi di salute del figlio Michele, che l’hanno fatta piangere spesso e volentieri. Lei ha raccontato tutto in alcune interviste a Verissimo, infatti davanti a Silvia Toffanin aveva detto che il bimbo non era in grado di camminare, se non con l’ausilio di un tutore, per colpa di un medicinale risultato tossico che gli era stato iniettato da un dottore mentre si trovavano in vacanza all’estero.

Una volta rientrata in Italia, Paola Caruso si era subito accorta che i problemi di salute del figlio fossero più seri del previsto e l’angoscia l’ha travolta perché non sapeva come risolvere la situazione. Alla fine ha deciso di optare per un delicato intervento chirurgico e, dopo che il bambino è finito sotto i ferri, aveva chiesto ai suoi fan di unirsi alla sua preghiera affinché potesse migliorare. Ora è arrivato un aggiornamento sulle condizioni di Michele.

Paola Caruso e i problemi di salute del figlio: come sta ora

Nelle ultime ore, sul suo profilo Instagram ufficiale, Paola Caruso è tornata in qualche modo ad occuparsi dei problemi di salute dell’amato figlio Michele, ma stavolta sono arrivate unicamente delle buone notizie. Lei non si è soffermata specificatamente sull’aspetto più importante, ma lo ha fatto capire con una serie di foto e video. In particolare ha scritto: “L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia. E mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita perché siamo io e te”.

Dopo mesi di grande difficoltà deambulatoria, il figlio di Paola Caruso è finalmente ritornato a camminare normalmente, come si è potuto evincere dalle immagini. Tra l’altro, il piccolo ha anche esclamato una frase bellissima proprio a conferma della sua guarigione sempre più totale: “Guarda mamma, sto volando“. Il bambino ha potuto così giocare e anche ritornare a frequentare le lezioni scolastiche senza problemi fisici, dunque l’operazione avrebbe avuto gli effetti sperati.

Queste le reazioni dei fan dell’ex Bonas di Avanti un altro di Paolo Bonolis: “Paola, sei una mamma fantastica. Splenderà il sole”, “Ti auguro buona fortuna a te e al tuo piccolo ometto”, “Bello Michelino”, “Che dolce Michele, ti somiglia moltissimo”.