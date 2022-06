“È morto, non è giusto”. Grave lutto per Pamela Prati: “Avevi ancora tanto da vivere”

Pamela Prati, lutto in famiglia molto grave. Ad annunciare la morte di una persona fondamentale del suo nucleo familiare è stata la stessa showgirl, che ha pubblicato una foto dell’uomo che non c’è più e una didascalia straziante. Le sue sono state parole dettate ovviamente dal cuore, andato in frantumi in seguito a questa drammatica notizia. Non riesce proprio a darsi pace l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, apparsa veramente incredula dinanzi a questa dipartita inaspettata.

Pamela Prati, lutto in famiglia devastante per la donna. Ma anche Simona Ventura è stata colpita da una brutta notizia solamente alcuni giorni fa, dopo la morte di Don Raimondo Satta. Il parroco dei vip, è morto a 62 anni. Il parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto Cervo in Sardegna, aveva avvicinato alla fede molti personaggi del mondo dello spettacolo. Erano in tanti, infatti, a seguire le sue messe durante i soggiorni estivi in Costa Smeralda. Il parroco, olbiese di nascita, era ricoverato da tempo nell’ospedale di Sassari a causa di una malattia.





Pamela Prati, lutto in famiglia: morto il nipote

Pamela Prati, lutto in famiglia e messaggio ricco di tristezza sul social network Instagram: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. 💔🙏 oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro 💔mia sorella vivrà a stento senza di te. non è naturale che una madre seppellisca un figlio 💔avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”.

E Pamela Prati ha pianto il decesso del nipote, figlio di una delle tre sorelle anche se non abbiamo ulteriori informazioni in merito su chi sia delle tre, anche con una story Instagram: “Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre. Siamo devastati dal dolore”. Tra i tanti commenti spiccano i cuori pubblicati da Manila Nazzaro e Nina Soldano, oltre al commento di Laura Chiatti: “Coraggio amica mia”. Un momento difficilissimo per la showgirl, alle prese con un grave lutto nella sua famiglia.

Negli ultimi anni Pamela Prati è stata concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016, poi nel 2017 è stata protagonista a Magnàmose Tutto. Nel 2018 è balzata agli onori della cronaca per il presunto fidanzamento con Mark Caltagirone. Lei successivamente ammetterà di essere stata vittima di plagio in un periodo della sua vita, caratterizzata da molta fragilità.

