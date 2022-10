Perché Pamela Prati non ha preso soldi per le ospitate su Mark Caltagirone. La verità sembra molto diversa da quella raccontata al GF Vip 7 dalla showgirl. O almeno così ha spiegato Pamela Perricciolo, nota ai più come Donna Pamela, una delle ex manager dell’ex volto del Bagaglino all’epoca del caso del ‘fidanzamento’ con l’inesistente imprenditore.

Durante la puntata in diretta di lunedì 10 ottobre Pamela Prati ha raccontato la sua versione dei fatti. Secondo il suo racconto la showgirl sarebbe stata raggirata e quindi vittima di una truffa sentimentale architettata da due persone di cui non ha fatto i nomi ma che, secondo anche i siti di gossip, sarebbero Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Pamela Prati non ha preso soldi per le ospitate su Mark Caltagirone: il motivo

Nella sua ricostruzione dei fatti Pamela Prati ha detto di non ha preso soldi per le ospitate su Mark Caltagirone. “Sono stata vittima di una truffa affettiva. Io ho perso il lavoro per questo caso – ha detto parlando anche dei colleghi – Sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi. Io non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione”.

Pamela Prati ha detto di non ha preso soldi per le ospitate su Mark Caltagirone ma in queste ore Pamela Perricciolo ha scritto un post spiegando il perché la sua ex cliente non ha preso soldi durante il periodo del caso ‘Pratiful’. Donna Pamela ha spiegato non solo che la Prati veniva pagata in occasione delle sue ospitate, come ad esempio quella a Domenica In da Mara Venier, ma che i soldi venivano bloccati a causa di un pignoramento della showgirl.

Pamela Perricciolo ha spiegato perché Pamela Prati non prendeva soldi per le ospitate a causa di un pignoramento e a sostegno della sua tesi ha pubblicato una mail arrivata dopo la puntata di Domenica In. “Pagata per le ospitate su Mark Caltagirone. Ecco dove finivano i soldi”, si legge sulla Instagram story in cui si parla di un bonifico bloccato a causa di un pignoramento.

E ancora: “Come tutti voi che mi seguite ben sapete, non rispondo mai sui social. Ma una cosa questa volta la vorrei dire. Gli accordi con le varie produzioni e i cachet li prendeva direttamente la signora. Ho sentito una frase diversa da quello che già aveva detto a Verissimo. Che lei non ha preso un euro. È arrivato il momento di dire anche il perché, però”, ha scritto Pamela Perricciolo.