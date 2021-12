Non l’ha presa raffato bene Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre. Parliamo della recente reclusione del suo brano al Festival di Sanremo. L’uomo è rimasto molto adirato dal ‘comportamento’ a suo dire ‘abitudinario nelle scelte artistiche’. Ma cosa è successo nel dettaglio? Dobbiamo necessariamente fare qualche passo indietro per capire lo stato d’animo, senza dubbio piccato, di Pago.

Qualche mese fa il 50enne si è lamentato per non essere stato considerato per l’edizione 2021 del Festival. In quell’occasione si è detto “deluso da Amadeus, che – a suo dire – ha fatto delle scelte dettate dal mercato”. Secondo il cantante, sarebbe stato lui ad omettere la sua canzone dall’edizione precedente e, da quello che dichiara, anche dall’edizione 2022. Pago non le manda di certo a dire e lancia una sfida allo stesso conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus.

E nella sua crociata include nomi del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Elisa ed Emma. A dirla tutta, Pago non ha minimamente accettato di essere escluso dalla competizione canora. Pago, su Instagram, mentre si trovava impegnato a rispondere alle curiosità dei fan, si è mostrato abbastanza rancoroso nei confronti di Amadeus e dell’organizzazione di Sanremo.





L’ex di Miriana Trevisan, in risposta a un follower che gli ha chiesto se fosse triste di non avere l’opportunità di cantare all’Ariston nel 2022, ha detto di essere “abituato alle porte in faccia”, facendo alcune insinuazioni. Pago ha detto sarcasticamente che non si può dire che “quelli del Festival” non siano coerenti in quanto, a detta sua, scelgono sempre i soliti personaggi come partecipanti.

D’altro canto, Pago ha rassicurato i fan dicendo di non essersi buttato giù, nonostante tutto. Il suo rapporto con Sanremo è notoriamente teso. Ma non è finita, perché nella stessa sessione social, Pago ha anche commentato, attraverso degli applausi, il percorso della sua ex moglie Miriana Trevisan al GF Vip 6Come ricorderete, dal loro amore è nato Nicola, il loro unico figlio, oggi 12enne.