Ornella Muti è una bellezza senza tempo. L’attrice ha 67 anni e non ha alcun timore di mostrarsi in intimo anche sui social. Del resto è una donna splendida, che ha un fascino incredibile. Lo si nota anche dal video che la figlia Naike Rivelli ha pubblicato su Instagarm: ha beccato la mamma in lingerie mentre si trucca e non ha potuto fare altro che complimentarsi con lei per la sua bellezza e il suo charme. Non solo, ma grazie anche al video è arrivata una bella lezione per tutti coloro che temono sui social il giudizio altrui.

E allora Naike Rivelli nel video dice di aver beccato la mamma mentre è davanti allo specchio si trucca ed è in lingerie. A questo punto la figlia domanda all’attrice se ha paura del body shaming, cioè giudicare le forme del corpo delle persone, criticandole, in particolare attraverso il web e i social network. La risposta di Ornella Muti è da manuale, degna del suo personaggio.

Ornella Muti si mostra in lingerie a 67 anni

“Io non ho paura di quello che dicono. Io questa sono, piaccio o non piaccio”, dice Ornella Muti e non può essere che d’accordo con lei. Le parole vengono anche riprese nella didascalia a corredo del video stesso. L’attrice non ha timore a mostrarsi così come è a 67 anni e non ha paura del giudizio, severo o invidioso, degli altri. Di sicuro alla base c’è una grande sicurezza di sé stessi, ma in questo modo l’attrice ha dato un grande insegnamento a tutti in un periodo in cui c’è grande attenzione all’aspetto fisico e spesso i giudizi che si leggono sui social e sul web sono offensivi e in alcuni casi anche violenti.

Tra i commenti ci sono tantissimi commenti e tantissimi complimenti a Ornella Muti, che è sempre più bella. Nel suo caso l’età è solo un numero, resta sempre bellissima. “Molto probabilmente è così bella proprio perché se ne frega del giudizio degli altri. Brava!”, si legge su Instagram. Infatti la sicurezza del proprio aspetto e di ciò che si è portano come conseguenza ad ignorare qualsiasi tipo di commento. Ed è proprio il messaggio che vuole far passare Naike Rivelli: grazie al breve video di sua mamma, ha confermato quello che pensa rispondendo a un commento dando una lezione anche agli influencer.

“Mi fa sorridere che influencer che si mettono in mostra pretendono di piacere a tutti. Non funziona così il mondo. Quando ti metti in vetrina tutti guardano e dicono ciò che pensano. Non sempre viene apprezzato ciò che si mostra. Un consiglio alle vip che ci rimangono male delle cattiverie dei haters: amate voi stesse e fatevene una ragione. Se sei forte e felice di ciò che fai, fregatene delle critiche!”