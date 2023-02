Orietta Berti e la pensione, cosa ha detto la cantante. Il tempo sembra essersi fermato per l’Usignolo di Cavriago che dal lontano 1962 continua a regalare musica ed emozioni al suo pubblico. Oggi la cantautrice partecipa a programmi tra Rai e Mediaset e non mancano i concerti in giro per l’Italia. Dal successo a Sanremo 2020 quando è stata definita la ‘vincitrice morale’ del Festival è stato un continuo crescendo.

La canzone “Mille” con Fedez e Achille Lauro è stato un tormentone che l’ha fatta conoscere anche al pubblico più giovane. E poi sono arrivate le partecipazioni a Il Cantante Mascherato, Fuori dal coro, The Voice Senior, Quelle brave ragazze. E infine il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip dove il pubblico la sta apprezzando in panni per lei inediti. E la pensione? Ecco cosa ne pensa la diretta interessata.

Orietta Berti dice la sua sulla pensione

Proprio poco tempo fa Orietta Berti confessò che nonostante tutti gli anni di contributi versati la sua pensione fosse di una cifra irrisoria, non più di 900 euro. Ma non è questo il punto. Non sono certi i soldi a motivarla nelle sue innumerevoli attività. In più, va ricordato, la cantante è da poco in libreria con “Nella mia cucina. Le ricette di una vita”. E c’è pure una serie di cover per cellulari dal titolo “La mia vita è un film”.

In tanti sui social hanno criticato la sua partecipazione al GF Vip e molti ne hanno recentmente chieso l’esclusione. Non ci sarà bisogno di una petizione, però, perché dall’anno prossimo Orietta Berti tornerà in un ambiente a lei forse più congeniale, ovvero “Che tempo che fa” di Fabio Fazio che per primo ha creduto in lei come personaggio televisivo.

Proprio nelle ultime ore Orietta Berti ha rilasciato un’intervista a Confidenze. Tra gli argomenti trattati c’è stata anche la pensione. Sentite cosa ha detto a questo proposito la cantante: “La mia è una vita complicata, ma di sicuro non voglio fermarmi. Anzi, sono già piena di impegni per i prossimi due anni. Quindi, alla pensione non ci penso proprio!”. E voi che cosa ne pensate? Siete contenti?

