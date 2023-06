Orietta Berti e la frase choc sui matrimoni. Tutti in Italia e non solo conoscono la cantante e personaggio televisivo protagonista di una carriera lunga e ricca di successi clamorosi. Forse non tutti sanno che il suo vero nome è Orietta Galimberti. Ha venduto oltre 16 milioni di dischi imponendosi all’attenzione del pubblico negli anni ’60 e ’70 con brani come “Tu sei quello” e “Fin che la barca va”. Recentemente è tornata alla ribalta con “Mille”, pezzo cantato con Achille Lauro e Fedez.

Oltre alla musica Orietta Berti si è dedicata al cinema con film come “I nuovi mostri” di Monicelli e alla tv sia con miniserie sia partecipando a diversi programmi. Ultimo dei quali è stato il Grande Fratello Vip 7 dove è stata opinionista. Compare pure in numerose pubblicità, insomma, un vulcano di energia che non sembra affatto arrestarsi. Presto, domani venerdì 9 giugno, uscirà il suo nuovo singolo e intanto fa discutere la sua frase: “Odio i matrimoni“.

Orietta Berti e l’odio contro i matrimoni

Il 9 giugno sarà disponibile la nuova canzone che vede Orietta Berti in coppia con Rovazzi, “La discoteca italiana”. Quanto scommettete che anche questo, proprio come “Mille”, diventerà il classico tormentone estivo? Intanto l’Usignolo di Cavriago ha rilasciato un’intervista al magazine di Alfonso Signorini “Chi” e ha parlato di matrimoni e battesimi. Come al solito le sue dichiarazioni sono tutt’altro che banali…

“In 57 anni di carriera io non ho mai fatto un battesimo o un matrimonio: anzi, li odio i matrimoni”. Che tra Orietta Berti e i matrimoni non ci fosse un buon rapporto, d’altronde, era chiaro già da tempo. Quando al GF Vip Attilio Romita annunciò il matrimonio con la compagna Mimma e la invitò lei rispose: “No, mi dispiace: io non vado mai ai matrimoni“. Neppure a quelli dei parenti. E a Signorini spiegò il motivo: “Non vado mai, non mi piacciono. Mi fanno venire una testa così“.

Orietta, 80 anni compiuti lo scorso 1 giugno, ha poi spiegato che il suo stesso matrimonio con Osvaldo è stata una cerimonia molto intima. Ha anche aggiunto che è contenta che il figlio Otis non abbia alcuna voglia di sposarsi. E i funerali? Beh, qui la situazione cambia. Proprio l’artista ha spiegato a Signorini: “Sì ai funerali vado“. Orietta Berti continua a stupire. E sul suo pubblico dice: “Quando hai il pubblico davanti, devi rispettarlo, amarlo… sono lì per te, vengono per te”. Insomma, chiedetegli tutto, ma non invitatela ad un matrimonio.

