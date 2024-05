Fedez ha finalmente rotto il silenzio dopo la paparazzata con una ragazza bionda. Si trovavano entrambi al release party di Capo Plaza, quando tutti hanno notato questa conversazione tra il rapper e lei, scatenando ovviamente tante voci di gossip. L’ex marito di Chiara Ferragni ha accettato l’invito di Giuseppe Cruciani e David Parenzo alla trasmissione radiofonica La Zanzara e qui ha fatto chiarezza.

Questo programma è anche e soprattutto basato su domande provocatorie e pure Fedez è stato sottoposto a questo trattamento. Inevitabilmente si è soffermato su questa ragazza bionda, che avrebbe ormai un nome e cognome. E il cantante milanese ha spiegato una volta per tutte, a modo suo, che cosa ci sarebbe tra i due dopo quell’incontro.

Fedez e la ragazza bionda, lui parla: “Ora vi devo dire chi è”

Dopo che Fedez è stato avvistato con la ragazza bionda, che si chiama Ludovica di Gresy, lui ha deciso di vuotare il sacco a La Zanzara. Sono state diverse le ipotesi circolate, infatti si è pensato che potesse esserci una semplice amicizia oppure in alternativa una relazione pronta a cominciare. Ma ora è stato l’artista a far capire cosa ci sarebbe tra loro.

Fedez ha fatto intuire, anche se non è stato del tutto esplicito, che tra lui e Ludovica Di Gresy non ci sia nulla di intimo: “Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta. I giornalisti sono i nuovi influencer, fra Gramellini e Alessia Lanza che è una tiktoker non vedo differenze”. Quindi, chi sperava nella nascita di una nuova coppia resterà deluso.

Ludovica Di Gresy, 23 anni, è la figlia del marchese Emanuele Di Gresy. Il papà è il proprietario della cantina Marchesi Di Gresy, che ovviamente è dedita alla produzione di vini nella Tenuta Cisa Asinari.