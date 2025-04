Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, è finalmente tornata sui social dopo una breve scomparsa. La nota influencer ha deciso di rompere il silenzio e spiegare ai suoi fan i motivi della sua assenza, svelando di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato. Con una serie di storie su Instagram, Guendalina ha rassicurato i suoi follower riguardo alle sue condizioni di salute.

L’ex gieffina romana ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico alle corde vocali per rimuovere dei noduli che da anni le causavano difficoltà vocali. In un video postato sui suoi social, Guendalina ha raccontato di essere sempre stata un po’ afona, ma che negli ultimi anni la situazione era peggiorata al punto che non riusciva più a finire una frase senza affanno. “La mia voce è sempre stata particolare, ma con il tempo è peggiorata. Non riuscivo più a parlare senza restare senza fiato”, ha spiegato la Tavassi.





Guendalina Tavassi in ospedale per un intervento chirurgico

I medici le hanno diagnosticato dei noduli alle corde vocali, uno dei quali era di dimensioni piuttosto grandi, pari a quelle di un fagiolo. “Il mio dottore ha rimosso il nodulo più grande”, ha aggiunto Guendalina, felice di aver finalmente risolto un problema che la tormentava da tempo.

L’intervento, che è stato un successo, prevede però un periodo di recupero che impone a Guendalina di mantenere il silenzio assoluto per almeno una settimana, per permettere alle sue corde vocali di riprendersi. L’ex gieffina ha scherzato sulla situazione, dicendo di aver imparato il linguaggio dei segni per poter comunicare durante questo periodo di silenzio forzato. “Ora sto bene, ma purtroppo, per una settimana, non potrò parlare, neanche bisbigliare. Ahimè, ma sarà un bene per tutti voi!” ha scritto, ironizzando sulla situazione.

Nonostante il periodo di convalescenza, Guendalina ha voluto tranquillizzare i suoi fan, raccontando loro come sta e promettendo di tornare presto con nuove notizie. I suoi follower, come sempre, l’hanno supportata con tanti messaggi di affetto e auguri per una pronta guarigione.