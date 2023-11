Svolta improvvisa per il volto della tv, che è pronto a diventare dentista. Una vita decisamente diversa per lui, apprezzato soprattutto in diverse trasmissioni televisive. Ma ora è pronto per ottenere uno dei suoi primari obiettivi, infatti ha sempre avuto il sogno di fare questo e ci sta per riuscire. L’annuncio è stato fatto dal diretto interessato sul social network Instagram e ovviamente sono subito apparsi tantissimi commenti dei fan.

Dunque, il volto tv sta per immergersi in una nuova e differente avventura professionale, anche se mancano degli step prima di riuscirci. Il suo traguardo è essere dentista, ma ha soprattutto uno scopo da perseguire. Ce la sta mettendo tutta e prima o poi spera di riferire ai suoi follower di aver definitivamente conquistato quel posto tanto ambito. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando e cosa vorrebbe svolgere in futuro.

Il volto della tv pronto a diventare dentista: iniziato il tirocinio

Precisamente il volto della tv ha cominciato il tirocinio da dentista e, una volta terminato con successo, potrebbe lavorare in questo settore. Lui ha preso parte al Grande Fratello Vip, ma lavora anche come influencer. Eppure quel sogno tenuto chiuso nel cassetto è uscito finalmente fuori e il suo prossimo scopo è quello di riuscire a specializzarsi in chirurgia plastica. Immediati i complimenti sinceri di tantissimi utenti.

Lui stesso ha raccontato questo suo momento, parlando delle ‘mille vite di Luca’. Parliamo quindi di Luca Onestini, classe 1993, famoso per aver preso parte non solo per due volte al GF Vip ma anche ai programmi Temptation Island e Uomini e Donne. Poi è stato protagonista all’estero, in Spagna, nel reality show Secret story. Ex di Soleil Sorge, è noto pure per la relazione sentimentale con Ivana Mrazova, con la quale sembrerebbe esserci stato un ritorno di fiamma seppur mai confermato ufficialmente.

Il primo a commentare la notizia è stato il fratello Gianmarco Onestini: “Andiamooo”, poi sono arrivate altre reazioni dei fan: “L’orgoglio che provo non si può misurare”, “Bravo Luca, alla faccia degli ignoranti che rosicano”, “Ormai manca poco, ultimi sforzi e dritto verso l’obiettivo”.