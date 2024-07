Nunzia De Girolamo, la confessione sul marito Francesco Boccia. Il suo nome fa spesso discutere, come quando ha ‘fatto flop’ con il programma “Avanti Popolo“. Certo l’impresa era tutta in salita perché l’ex ministra e conduttrice ha preso il posto di Bianca Berlinguer, una delle presentatrici più seguite della tv. E a nulla valse pure l’intervista proprio alla sua dolce metà.

“Mi misurerò anche con un’intervista, per me abbastanza inedita o insolita – rivelò Nunzia De Girolamo – perché farò un po’ di domande al capogruppo al Senato del Partito Democratico, che è un esponente di spicco dello stesso partito e che si chiama Francesco Boccia. E che nella vita privata è mio marito“. Ora l’ex esponente politico, ospite del programma “Camper“, ha fatto alcune rivelazioni inedite sul marito.

La confessione di Nunzia sul marito: “Perché ci siamo nascosti”

La conduttrice di “Estate in Diretta” al fianco di Gianluca Semprini ha rilasciato un’interessante intervista a Marcello Masi su Camper e ha parlato anche della sua vita privata. Da sempre il suo rapporto con il ‘nemico’, politicamente parlando, e marito Francesco Boccia incuriosisce il pubblico. Ora Nunzia De Girolamo svela quello che è successo con l’amore della sua vita.

“C’è stato un colpo di fulmine – ha raccontato Nunzia De Giroamo – perché io sono abilissima a complicarmi la vita e quindi me la sono complicata. La storia è stata molto nascosta per almeno due, tre, anni”. Il conduttore Marcello Masi l’ha imbeccata: “Ti sei innamorata dell’avversario”.

“Siamo stati proprio chirurgici – ha dichiarato Nunzia De Girolamo, che non ha conosciuto Francesco Boccia in Parlamento – L’avevo conosciuto in un convegno a Napoli. Sono salita su questo palco e… colpo di fulmine“. Quindi ha svelato perché hanno tenuta nascosta la loro storia: “Perché all’epoca c’era molta conflittualità tra chi stava da una parte e dall’altra, non è come oggi che ci sono tanti governi misti. Li era netta la divisione”. I due sono felici insieme e hanno una figlia, Gea, di 12 anni.

