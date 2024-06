“Una notizia terribile”. Francesca Pascale e Paola Turci, l’indiscrezione corre velocissima. In queste ultime ore non si parla d’altro ed è Dagospia a lanciare la bomba. Ma cosa è successo e perché i fan sono così dispiaciuti? Il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha infatti rivelato che “da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di ‘crisi’, allontanamenti, litigi e ripicche”.

E la cosa sarebbe peggiorata drasticamente dopo l’intervista di Francesca Fagnani proprio a Francesca Pascale. Tra lei e la famosa cantante di “Questione di sguardi” è quindi finita? Cerchiamo di capirci qualcosa insieme. Sempre Dagospia, fa sapere che poco dopo la fine dell’intervista, quando la Pascale, con ironia (si era pensato all’inizio) ha chiesto alla Fagnani: “Quindi adesso ti posso corteggiare? Ah no, sono fidanzata”, le cose sarebbero degenerata in casa.





Paola Turci sin da subito aveva lanciato qualche frecciatina di gelosia poco dopo l’intervista e alla Fagnani, stessa. Ma tutti pensavano che le cose fossero tutte fatte con ironia appunto. E invece no. “A Belve, il fuori onda del corteggiamento della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci – riferisce Dagospia -“.

Ancora: “Viceversa, il video pubblicato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)”. È quindi finita? Ultimante Dagospia non fa altro che prenderci, su quasi tutto e molto spesso le bombe gossip trovano la luce nel giro di qualche settimana.

francesca pascale e paola turci si sono conosciute grazie alla fagnani motivo per cui divorzieranno pure #belve

belve francesca fagnani francesca pascale paola turci foto paparazzate Silvio berlusconi una persona molto vicina a Matteo salvini forza Italia paparazzi

È anche questo il caso? Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate o stanno per farlo? Non lo sappiamo chiaramente con certezza. Da parte nostra non possiamo far altro che attendere e capire cosa succede tra le due. Le due, per chi non lo sapesse, si sono conosciute durante la tappa di una sua tournée, Viva da morire, a Torino nel 2019. Prima di allora Francesca era impegnata con Silvio Berlusconi.

