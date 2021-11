Lo abbiamo già raccontato la settimana scorsa: è nata Violante, la figlia di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco, calciatore professionista. La figlia del famoso Sinisa aveva fatto sapere a tutti la notizia della sua gravidanza con un video pubblicato su Instagram nel maggio scorso. Nel filmato si vedeva la figlia dell’allenatore del Bologna consegnare un pacchetto prima al suo compagno e poi a nonno Sinisa. “Che abbia inizio il nostro viaggio più bello” si legge su una lavagnetta. Poi spunta la tutina e in pochi attimi tutto diventa chiaro.

“Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà”, scriveva qualche giorno fa Virginia. Grande emozione per tutta la famiglia, soprattutto per nonno Sinisa che non riesce a trattenere le lacrime. A distanza da quell’annuncio Virginia e Alessandro sono diventati genitori di una bellissima bimba. Anche in questo caso l’influencer e modella ha fatto sapere a tutti la splendida novella.

Ora però è nonno Sinisa a farsi vedere con in braccio la sua piccola erede: “Benvenuta raggio di sole” scrive su Instagram la signora Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, mostrando una foto della piccola Violante mascherata da zucca per Halloween. Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, e sua moglie sono diventati nonni per la prima volta.





La bambina è nata il 28 ottobre Virginia Mihajlovic e dal calciatore Alessandro Vogliacco, 23enne difensore del Benevento in prestito dal Genoa. Dopo la nascita della piccola, nonna Arianna e nonno Sinisa hanno postato diverse foto della nipotina, corredate di frasi dolcissime: “L’amore perfetto spesso arriva con il primo nipotino”.

E ancora: “Sei un dono prezioso e la nostra gioia più grande”, postando una foto sorridente e al fianco dell’amato marito. Nonno Sinisa e Arianna stanno insieme da oltre 25 anni hanno avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Storico ex calciatore di Sampdoria, Lazio e Inter, Mihajlovic ha sconfitto una leucemia mieloide acuta, nel 2019. Ora sa meglio e può godersi la bellissima nipotina.