È venuta al mondo la figlia di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco, calciatore professionista. La figlia del famoso Sinisa aveva fatto sapere a tutti la notizia della sua gravidanza con un video pubblicato su Instagram nel maggio scorso. Nel filmato si vedeva la figlia dell’allenatore del Bologna consegnare un pacchetto prima al suo compagno e poi a papà Sinisa. “Che abbia inizio il nostro viaggio più bello” si legge su una lavagnetta. Poi spunta la tutina e in pochi attimi tutto diventa chiaro.

“Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà” scrive ancora Virginia. Intanto in casa c’è grande commozione e Sinisa non riesce a trattenere le lacrime. A distanza da quell’annuncio Virginia e Alessandro sono diventati genitori di una bellissima bimba. Anche in questo caso l’influencer e modella ha fatto sapere a tutti la splendida novella.

“Benvenuta al mondo amore della mia vita – scrive nel post dedicato alla nascita della figlia Virginia Mihajlovic – Oggi, giovedì 28 Ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco 🤍

L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente”. Dunque il fiocco è rosa e Violante è il nome scelto per la piccola. La bambina è nata a Roma nelle prime ore del mattino di giovedì 28 ottobre.





Il primo a rispondere al post è stato lo stesso neo-papà, Alessandro Vogliacco: “Mi hai fatto il regalo più grande che potessi farmi… sei unica!!❤️ vi amo con tutto me stesso”. Poi in tanti, vip e non solo, hanno risposto a Virginia Mihajlovic. L’amica Ludovica Valli scrive: “Sono troppo feliceeeeeeeee ❤️Tesoroooooooooooo AUGURI A VOI 💞 Sarai una mamma fantastica, io lo so ❤️”. Michela Quattrociocche commenta: “Auguriiii e’ stupenda ❤️❤️”.

Virginia Mihajlovic è un’influencer e modella 23enne nata a Roma da Sinisa Mihajlovic e l’ex soubrette Arianna Rapaccioli. Ha quattro fratelli: Viktorjia, Miroslav, Dushan e Nichholas. Virginia ha partecipato all’Isola dei Famosi con la sorella Viktorjia nel 2019. Sta insieme ad Alessandro Vogliacco da quattro anni. Anche Alex ha 23 anni, è nato in Puglia ed è un difensore del Benevento in prestito al Genoa.