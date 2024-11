Diletta Leotta passione stivali. Solo di recente, durante un viaggio a New York con il marito Loris Karius, aveva sfoggiato dei maxi stivali neri che avevano subito attirato attenzione. Firmati Balenciaga, si chiamano New Wader e oltre a essere particolarissimi perché con gamba dritta molto ampia sono anche costosissimi. Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 2500 euro.

Ma non solo nei viaggi di piacere. Anche sul lavoro, precisamente sul campo da calcio, Diletta Leotta dà il massimo in fatto di look e di tendenze. E ancora una volta stupisce per la scelta degli stivali. Questa volta la conduttrice e giornalista sportiva si è presentata davanti alle telecamere di Dazn con un look total red.

Diletta Leotta con gli stivali che sembrano collant: il prezzo

Il tailleur rosso è di The Attico ed è composto da una giacca cropped con zip centrale, realizzata in crêpe, e da una minigonna in crêpe cut-out con cintura nera abbinata. I prezzi? Non proprio per le tasche di tutte: blazer e mini costano rispettivamente a 1.150 e a 750 euro.

Ma come anticipato ancora una volta la chicca dell’intero look è rappresentata dagli stivali. Sembrano semplici décolléte nere indossate con un paio di collant sempre neri e velati, ma in realtà sono stivali alti cuissard che arrivano fino alla gonna, detti anche second skin.

Nel dettaglio Diletta Leotta ha scelto il modello Cheopissima sempre di The Attico, realizzato in seta con effetto aderente che ha un décolléte con tacco alto 10 cm. Fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25 del brand fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini e valgono 1690 euro. Insomma, Diletta Leotta passione stivali ma extra lusso.