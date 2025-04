Vittorio Sgarbi, come sta il critico d’arte. Un mese fa è giunta la notizia del ricovero in ospedale, causato da una profonda depressione. Durante queste settimane, gli aggiornamenti sulle sue condizioni non sono stati particolarmente rassicuranti, soprattutto dopo le dichiarazioni della figlia Evelina, che ha descritto una situazione difficile e parlato di “una solitudine profonda” percepita durante una visita al policlinico Gemelli.

Negli ultimi giorni, però, il quadro sembra essersi evoluto positivamente. Lo staff del critico d’arte ha infatti diffuso una nota, riportata dal settimanale Oggi, che sembra voler prendere le distanze dalle parole di Evelina: “Vittorio Sgarbi non è solo”. La comunicazione prosegue sottolineando il sostegno continuo ricevuto: “Accanto a lui sono sempre presenti la compagna Sabrina Colle, i famigliari e i suoi assistenti, oltre che il personale sanitario del Gemelli in cui Vittorio Sgarbi nutre piena e totale fiducia”.

Le visite degli amici e la precisazione netta nel comunicato

Si fa inoltre riferimento alle molte visite ricevute da amici di lunga data e da esponenti del mondo pubblico e istituzionale. Il comunicato si chiude con una precisazione netta: “Allo stato attuale ogni altra notizia o considerazione è frutto di sensazioni personali, come tali inaffidabili“.

Sabrina Colle, 51 anni, è una ex attrice e modella, oggi attiva come organizzatrice di mostre. La sua relazione con Vittorio Sgarbi, iniziata nel 1998, si è sempre contraddistinta per la scelta consapevole di vivere come coppia aperta. Pur non avendo mai preso in considerazione il matrimonio, il loro legame è solido e duraturo. In un’intervista del 2017, l’attrice dichiarava: “Praticamente è come se già fossimo sposati. Quando è morta mia madre, Vittorio, nella chiesetta di Avezzano, si è impegnato davanti a tutti… Ha fatto un discorso bellissimo. Il legame tra noi è speciale, nonostante la sua continua voglia di sedurre le donne”.

A raccontare pubblicamente il proprio stato di salute era stato lo stesso Sgarbi, esattamente un mese fa, sulle pagine di Robinson, l’inserto culturale di Repubblica: “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto”. In quell’occasione aveva anche condiviso una riflessione più intima e profonda: “Trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende”, aveva detto, “In fondo le cose che ho scritto, le opere d’arte che vedi appartengono a un progetto di sopravvivenza. Qualcosa che rimanga e che si prolunghi oltre la vita”.

