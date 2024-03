Chiara Ferragni, la verità sulla rottura con Fedez. Sui giornali e media di gossip e non solo continua a tenere banco la separazione della famosa influencer con il noto rapper. Dopo la fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti un’altra coppia vip è arrivata al capolinea. Nei giorni scorsi si era anche parlato dell’ipotesi che si trattasse di una messa in scena, voce però smentita dalla stessa Chiara Ferragni.

Nel giro di pochi mesi Chiara Ferragni e Fedez hanno affrontato diversi eventi negativi, dal cancro del rapper al pandoro-gate, fino alla rottura. Nelle ultime ore il musicista milanese ha anche annunciato la fine del podcast “Muschio selvaggio“: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così”. Ora Chiara svela alcuni retroscena sulla fine della loro relazione rispondendo ad alcuni follower sui social.

Leggi anche: “Ora è finita”. Fedez, l’annuncio ufficiale e definitivo: “Perché non si può più andare avanti”





Chiara Ferragni e il retroscena sulla crisi con Fedez

A quanto pare sarebbe stato Fedez a decidere di allontanarsi – ha lasciato casa ed è tornato nel suo vecchio appartamento da scapolo – e quindi di porre fine alla relazione con Chiara Ferragni. A rivelarlo è stata la stessa imprenditrice digitale che al commento di una fan “Sei stupenda, ma Fede… il tuo valore aggiunto” ha risposto: “Purtroppo non è una scelta mia“.

Sembra inoltre che Chiara sarebbe disposta a tornare subito con il marito. Una follower aveva scritto infatti: “Si avvicinano i compleanni dei bimbi come vorrei che tutto tornasse come prima”. E l’influencer ha risposto “Idem”. Un altro scambio sui social: “Ti vedo triste, vai avanti a testa alta!” le scrive una follower e lei risponde: “Ci provo tutti i giorni“.

È davvero un periodo nero per Chiara Ferragni che, oltre alle problematiche giudiziarie su alcune sue iniziative commerciali, deve affrontare la perdita di credibilità – e di follower – oltre all’addio di alcuni sponsor. E la fine della storia d’amore con Fedez arriva proprio nel momento più nero. Per fortuna che non è rimasta sola: proprio in queste ore ha fatto gli auguri alla sorella “Il più felice dei compleanni alla mia sorellina Francesca Ferragni. Grazie per essere al mio fianco da 35 anni, attraverso qualsiasi cosa. Ti voglio bene all’infinito”.

“Ecco con chi sta…”. Chiara Ferragni, nuova bufera durante il viaggio in America: “Altro che viaggio di lavoro”. E spuntano gli scatti