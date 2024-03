Chiara Ferragni in America, il viaggio fa discutere. Nuova bufera social sull’imprenditrice digitale. Per l’imprenditrice digitale non c’è mai pace. Ogni gesto che compie apre dibattiti molto accesi sui social e sui giornali. A scatenare il dibattito adesso le sue ultime storie pubblicate su Instagram. C’è chi la sta criticando, ma, va detto, ci sono pure molti che stanno prendendo le sue difese, giudicando queste nuove polemiche strumentali.

Chiara Ferragni ha lasciato Milano. È stata lei stesso a farlo sapere. Da alcuni giorni si trova in America, per la precisione a New York, per motivi di lavoro. Da lì appena atterrata ha commentato in maniera amara la copertina dell’Espresso che la ritrae come un Joker al femminile.

Leggi anche: “Ora vive qui”. Fedez, la scoperta dopo aver lasciato la casa di famiglia: dove si trova





Chiara Ferragni in America, ecco con chi sta e cosa sta facendo l’imprenditrice digitale

Il viaggio in America arriva dopo l’intervista a Che Tempo che Fa dove aveva raccontato la sofferenza che sta vivendo per le varie vicende che la toccano, dal pandoro-gate alla crisi matrimoniale con Fedez. Il primo caso l’ha vista oggetto di pesanti critiche sul web. Lei a questo proposito ha risposto così a Fabio Fazio: “Tremo un po’ è stato un periodo tosto durato due mesi e mezzo. Ma la mia storia è piccola rispetto alle tragedie che accadono nel mondo, mi sono trovata al centro di un’ondata di odio. Pensi che una come me sia preparata. Però niente ti prepara alla violenza, è stato difficile anche per me che sono iper-preparata”.

Sulla crisi con Fedez ha detto invece che “ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che chiudiamo i ponti, è un periodo di crisi, ma ne abbiamo avuti anche in passato, questa è un po’ più forte…”.

Progetti per il futuro? Vivere più nel presente. A volte mi rendo conto che il ricordo di qualcosa che ho fatto in passato è più piacevole del momento in cui l’ho vissuto: siamo troppo poco proiettati sul presente. I social non sono tutto, sono un mondo bellissimo, ma c’è tutta una vita fuori che va vissuta”.

Chiara ha approfittato del viaggio in America per fare vista a una sua amica che vive negli Stati Uniti. Parliamo di Pardis Zarei, che è stata anche una delle sue damigelle al suo matrimonio con Fedez.

Le immagini pubblicate da Chiara la vedono insieme a Zarei nella villa di quest’ultima nei dintorni di New York. Una residenza super lussuosa. Il Messaggero spiega che in quella zona il prezzo di “una villa parte da un minimo di 1.7 milioni di dollari, per arrivare fino ai 40 o 50 milioni: tutto dipende dai servizi aggiuntivi e dall’equipe di architetti, interior designer e landscape designer disposti a realizzare la casa perfetta”.