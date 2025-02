Negli ultimi mesi, il mondo del gossip italiano è stato animato dalla nascita di una nuova coppia. Entrambi noti al pubblico per le loro partecipazioni a programmi televisivi, hanno recentemente confermato la loro relazione, attirando l’attenzione dei media e dei fan. Parliamo di Francesco Chiofalo, personal trainer romano classe 1989, è diventato popolare grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2017, dove ha condiviso il percorso con la sua allora fidanzata Selvaggia Roma.

>> “Con lo scapolo d’oro”. Michelle Hunziker, gossip sul membro della famiglia più chiacchierata del momento

Successivamente, ha partecipato ad altri reality show e ha intrapreso una carriera come influencer. E di Manuela Carriero, nata nel 1991 a Brindisi, ha acquisito notorietà partecipando a Temptation Island nel 2021 insieme al fidanzato dell’epoca, Stefano Sirena. Dopo la fine di quella relazione, Manuela è approdata a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, cercando nuovamente l’amore sotto i riflettori. Le prime voci su un possibile avvicinamento tra Francesco e Manuela sono emerse nell’estate del 2024, quando i due sono stati avvistati insieme in atteggiamenti affettuosi.





Francesco Chiofalo e Manuela Carriero: è ufficiale stanno insieme

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, entrambi hanno confermato che tra loro c’è stato un avvicinamento, specificando che la relazione di Francesco con la sua precedente fidanzata, Drusilla Gucci, era già terminata prima che iniziasse la frequentazione con Manuela. Manuela ha dichiarato: “Fra me e Francesco non c’è mai stato niente mentre stava con Drusilla. Io non mi sono assolutamente intromessa in questa relazione. Tra di loro le cose non andavano bene da tempo. Lui mi ha portato sempre il massimo rispetto”.

E ancora: “Solo negli ultimi giorni c’è stato un avvicinamento tra noi”. Francesco, dal canto suo, ha aggiunto: “Quella sera a San Benedetto del Tronto c’è stato un piccolo flirt, un piccolo avvicinamento, nulla di serio ancora. Non siamo fidanzati, non stiamo insieme. È una conoscenza, un avvicinamento, un volersi conoscere in maniera più approfondita. Per ora si limita lì la cosa. Vediamo come va, se funziona, se non funziona”.

Ora le cose sono cambiate visto che Francesco, in una recente dichiarazione, ha affermato: “Sì è vero sono fidanzato, anzi direi fidanzatissimo. Ormai già da qualche tempo e sono molto felice di questo devo dire la verità, lei è una ragazza davvero bellissima e una persona stupenda”. Ieri poi i due si sono fatti vedere finalmente sui social mentre si baciavano di fronte alle videocamere dei propri smartphone. La coppia sembra quindi vivere un periodo di serenità e felicità, condividendo momenti della loro vita insieme sui social media e ricevendo il sostegno dei loro fan.

Leggi anche: “Se l’è scritto lì”. Fedez, con quel tatuaggio la bomba dalle prove di Sanremo 2025: cosa significa