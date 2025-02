Sembra proprio che Michelle Hunziker sia tornata a essere regina del gossip in questi giorni. Nelle ultime interviste rilasciate, la conduttrice al momento si dichiara single ma allo stesso tempo non ha mai negato di essere pronta ad accogliere un nuovo amore, nel caso in cui dovesse arrivare. E fino a qualche ora fa tutti convinti che l’avesse trovato. Sono infatti uscite delle foto in compagnia sulla neve che hanno fatto presto il giro di social e siti di gossip.

Michelle Hunziker insieme al giovane Alvise Rigo. Classe 1992, ha iniziato la sua carriera come rugbista, giocando per squadre come il Mogliano Rugby e la Valsugana. Parallelamente, ha lavorato come buttafuori e barman in vari locali fino alla partecipazione, nel 2021, a Ballando con le stelle. Danzava in coppia con la ballerina Tove Vilfor e conquistò subito il pubblico con la sua simpatia e determinazione. Oggi è diventato un attore.

Michelle Hunziker beccata con lui

Dalle immagini circolate è emersa una grande sintonia tra Michelle Hunziker e Alvise Rigo, 15 anni di differenza ma ad oggi non c’è alcuna certezza nonostante in molti scommettano in una nuova storia. Questo perché non hanno ancora visto le nuove foto che arrivano dal settimanale Oggi.

Nel nuovo numero del magazine in edicola, si racconta l’incontro con tanto di foto della conduttrice svizzera e un altro scapolo, forse ex scapolo d’oro: Nino Tronchetti Provera. È lo zio di Giovanni. Proprio quel Giovanni, figlio di Marco, vicepresidente del gruppo Pirelli, che ormai è uscito allo scoperto con Chiara Ferragni.

(Foto del settimanale Oggi)

Il settimanale Oggi scrive che lui va a prendere Michelle Hunziker a casa in auto e insieme arrivano in un noto ristorante di via Montenapoleone, nel centro di Milano, dove restano per oltre tre ore. Una cenetta intima a quanto pare. All’uscita del locale forse si rendono conto dei paparazzi, poi salgono di nuovo nell’auto di lui e vanno via.