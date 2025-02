Dopo aver scatenato un bel caos con le sue recenti dichiarazioni su Fedez, Achille Lauro e Chiara Ferragni, Fabrizio Corona ha trovato un nuovo bersaglio: Sabrina Ferilli. L’attrice romana è finita al centro della sua attenzione per aver messo un semplice like, o meglio un “applauso virtuale”, a un commento di Achille Lauro.

Tutto sembrerebbe partito dalle dichiarazioni del cantante, che ha parlato della violenza sulle donne, sottolineando come alcune dinamiche mediatiche non siano così distanti da essa. Le sue parole hanno ottenuto il plauso di Sabrina Ferilli, un gesto che non è sfuggito agli occhi sempre vigili di Corona.

Fabrizio Corona contro Sabrina Ferilli

Fabrizio Corona non ha perso tempo e ha risposto in maniera dura. Dopo aver fatto uno screen del commento dell’attrice, lo ha ripubblicato nelle sue stories con un lungo sfogo contro di lei: “Sabrina Ferilli, donna finta emancipata, simbolo della nuova sinistra ricca, radical chic, snob, che cavalca la cultura woke e i diritti Lgbt per fare l’intellettuale di sto ca**o, è una donna di 60 anni completamente rifatta che sembra una maschera, mantenuta da anni da Flavio Cattaneo, multimilionario che ha rubato alla moglie (foto e scoop mio), che fa solo cinepanettoni e che per lavorare fa la leccaculo della De Filippi, (umiliandosi tutti i sabato sera credendo di essere simpatica”.

“È la storia della nostra comunicazione, da giovani erano e facevano cose, poi da grandi entrate nell’olimpo del potere col dio denaro rinnegano il passato. Sono tutte uguali. Sono tutte il simbolo della grande menzogna che vi raccontano da tempo”.

Non contento dello sfogo, Corona ha poi annunciato ai suoi follower che il 10 febbraio, nella nuova puntata di Falsissimo, parlerà proprio di Sabrina Ferilli e di alcuni episodi del passato, promettendo rivelazioni scottanti legate alla violenza sulle donne negli anni 2000. Ha inoltre sottolineato che ogni affermazione sarà supportata da documenti. A chiudere il suo attacco, una provocazione che è diventata il suo marchio di fabbrica: “A Sabbrì diffidami pure. Come Chiara, come Ignazio, anche tu hai solo un modo per fermarmi: Sparami”.