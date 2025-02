Jenny Urtis, conosciuta in passato come Giacomo Urtis, sembra aver trovato un nuovo amore. La notizia è stata resa pubblica attraverso un racconto di Fabrizio Corona, che ha condiviso dettagli sulla relazione in un podcast, alla presenza della stessa Jenny. Sebbene il nome del nuovo fidanzato non sia stato rivelato, sappiamo che si tratta di un imprenditore calabrese, rimasto profondamente colpito da Jenny. Secondo Corona, l’uomo è descritto come molto macho, con un passato sentimentale esclusivamente eterosessuale.

La loro conoscenza è avvenuta sui social, dove lui seguiva Jenny e apprezzava particolarmente le sue sfilate. Da un semplice interesse virtuale, la loro relazione è presto sbocciata, fino al punto in cui lui ha deciso di presentarla alla sua famiglia. L’incontro con i genitori, stando a quanto raccontato da Corona, sarebbe stato un momento particolarmente divertente.





fabrizio Corona svela: “Jenny Urtis ha un fidanzato uomo”

Lo scorso dicembre, Jenny Urtis ha fatto coming out come donna trans, durante un’intervista per MowMag con Grazia Sambruna. In quell’occasione ha parlato apertamente della dolorosa fine della sua relazione precedente, causata dalle pressioni della famiglia del suo ex compagno.

“Ieri il mio fidanzato se ne è andato da casa, stavamo insieme da un anno e mezzo, convivevamo. I suoi genitori non mi hanno mai accettata in quanto donna trans. Le loro pressioni, alla fine, hanno portato a questa dolorosa rottura. Sui social non ne ho mai potuto parlare. Ho tantissime foto insieme a lui ma ho dovuto tenerle private per non ‘offendere’ la sua famiglia. Da quando i genitori hanno saputo della nostra relazione, non gli parlano più. Pensa che il fratello non l’ha nemmeno invitato al matrimonio!”.

Il racconto di Jenny ha messo in luce le difficoltà che molte persone trans affrontano nelle relazioni sentimentali, tra accettazione e pregiudizi familiari. Tuttavia, con questa nuova relazione, sembra che Jenny abbia trovato una persona disposta ad affrontare il futuro con lei, senza nascondersi.