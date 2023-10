Protagonista di Uomini e Donne per mesi, fino a quando non ha trovato il vero amore e se l’è sposato, l’ex dama ha rilasciato un’intervista al Magazine del programma dove tra le altre cose rivela di vivere momenti di apprensione per il suo stato di salute. Non è un periodo tranquillo perché durante uno dei controlli cui si sottopone periodicamente, i medici hanno notato che qualcosa non va per il verso giusto. Due anni fa ha affrontato un tumore al seno e per questo si sottopone con regolarità agli screening.

Nell’ultimo però i dottori che l’hanno in cura hanno evidenziato un “nodulo sospetto” che avrebbe bisogno di ulteriori accertamenti. Adesso, l’ex dama è in attesa di incontrare il medico che la segue per poter capire meglio cosa fare, nella speranza che possa tranquillizzarla. Al suo fianco c’è sempre Salvio, l’ex cavaliere di UeD che, come spiegato nell’intervista, non lascia che si abbatta ma è chiaro che dopo quello che ha già passato in questo momento Luisa Monti non può certo definirsi tranquilla.

Sono trascorsi 2 anni da quando Luisa Anna Monti ha affrontato un tumore al seno che l’ha costretta a sottoporsi a delle cure molto stressanti non solo per il fisico ma anche sul piano psicologico. Ha dovuto subire anche una lunga operazione chirurgica: l’intervento è durato 7 ore.

Oggi come 2 anni fa può contare sul sostegno di Salvio Calabretta, l’ex cavaliere conosciuto all’interno degli studi di Uomini e Donne che è divenuto suo marito, ma anche lui avrebbe accusato il colpo in questa nuova situazione che però è ancora da definire.

Bisogna solo aspettare adesso ed è ovvio che tutti confidano in buone notizie per Luisa Anna Monti, che nell’intervista ha ovviamente parlato anche della trasmissione. In particolare l’ex dama ha rivelato che durante questa edizione trova che Barbara De Santi sia più tranquilla, mentre Alberto secondo lei non saprebbe ciò che vuole e si porrebbe un po’ troppo al centro dell’attenzione.