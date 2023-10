A distanza di circa due anni dalla nascita del primo figlio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere di nuovo in dolce attesa. L’influencer ed ex volto del famoso dating show di Maria De Filippi ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto di un’ecografia e una torta in cui rivelava, inoltre, il sesso del bambino. La famiglia si allarga e anche il secondo bambino della coppia sarà un maschietto. Sui social anche un video in cui si vede una piccola torta bianca e dopo il taglio si vede in favore della telecamera delle crema blu che annuncia quindi l’arrivo di un altro bimbo.

“Another Love. La vita ci ha regalato un altro amore! L’amore si moltiplica e la famiglia si allarga. Loló Fratello Maggiore.. Non vedo l’ora di vedervi insieme, sarà indubbiamente un’emozione immensa. It’s a…Boy”, ha scritto come caption della foto pubblicata sul suo account Instagram.

Silvia Raffaele di Uomini e Donne è incinta

Silvia Raffaele ha esordito a Uomini e Donne come corteggiatrice di Fabio Colloricchio. È proprio con lei e con Nicole Mazzoccato che Fabio è arrivato alla scelta. Durante la sua permanenza in studio la corteggiatrice è stata accusata anche da Tina Cipollari di essere troppo pesante e sperava che Fabio, il suo tronista prediletto, potesse scegliere proprio la rivale, cosa che poi è avvenuta perché la scelta di Fabio è stata proprio Nicole Mazzocato.

Dopo l’esperienza da corteggiatrice Silvia Raffaele è salita sul trono di Uomini e Donne ma la sua esperienza si è interrotta quando ha scoperto che il padre era malato. A quel punto ha deciso di abbandonare il trono e di tornare a Catanzaro dalla famiglia. Il padre è poi morto e poco dopo l’ex tronista ha ritrovato il sorriso grazie ad Andrea La Mantia, suo attuale compagno e padre del figlio Lorenzo.

Per amore di Andrea, Silvia Raffaele ha lasciato Catanzaro per raggiungere il compagno calciatore, precisamente attaccante della Feralpisalò in prestito dalla SPAL. Andrea, classe 1991, ha conosciuto Silvia Raffaele quando giocava nel Cosenza e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo la nascita di Lorenzo, due anni, la coppia è pronta per dare il benvenuto a un altro maschietto.