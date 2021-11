Splendida notizia per Nina Moric, che sembra aver trovato definitivamente la sua stabilità. Nell’ultimo periodo è stata vista insieme a Fabrizio Corona e al figlio Carlos Maria, a testimonianza del fatto che ha risolto tutti i problemi con il suo ex e ora, grazie anche al giovane, ha deciso di sottoscrivere la pace con lui per vivere più serenamente. E anche dal punto di vista sentimentale le cose sembrano andare decisamente alla grande, infatti si è fatta vedere in dolce compagnia con un uomo.

Recentemente il sito ‘La Presse’ ha rivelato che Fabrizio Corona e Nina Moric sarebbero andati a vivere insieme, nonostante non siano nuovamente diventati ufficialmente una coppia. Lo hanno fatto per stare vicini al figlio Carlos, che ha bisogno della loro presenza. In particolare, la donna si sarebbe trasferita nella casa dell’ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona ha anche commentato: “La vita vola, ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”. Ma ora lei ha trovato un partner.

Attraverso alcune storie Instagram ripostate sulla sua pagina Instagram, Nina Moric ha condiviso un’immagine del suo presunto nuovo fidanzato. Si è recata in Sicilia e più precisamente nella zona di Catania, nelle vicinanze del vulcano Etna. E al suo fianco c’è sempre stata questa persona, che le avrebbe rubato completamente il cuore. L’uomo in questione non è proprio un volto estraneo al mondo dello spettacolo, infatti nel suo ultimo compleanno si è fotografato in compagnia di due vip.





L’uomo che avrebbe conquistato Nina Moric ha 36 anni e ha festeggiato il suo ultimo compleanno insieme a Valeria Marini e Giovanni Ciacci. Si tratta di un dottore, infatti lavora come chirurgo plastico ed è un esperto di estetica. Ha uno studio in una clinica estetica di Catania e ha esperienze lavorative anche in Spagna, nella città di Barcellona. Ha inoltre una passione importante nei confronti del fitness e ama gli animali, infatti ha una cagnolina che si chiama Cuba. E non è la prima volta che si sono visti.

Nella foto in questione, Nina Moric è abbracciato a Carlo Galatà, questo il suo nome, e il 36enne dà un bacio sulla testa della showgirl. Ha dunque festeggiato con lui il primo novembre. Il commento all’istantanea è stato: “Attimi”. Mentre l’ex di Corona ha commentato in un altro video: “Si torna sempre dove si è stati bene”. Infatti, si sono già incontrati in passato nel catanese e a Milano.