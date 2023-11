Nina Moric, nuova fiamma nella sua vita? Della vita sentimentale della modella non si sente parlare da molto eppure sembra che qualcosa stia succedendo davvero. Solo qualche settimana fa a proposito di Nina, il figlio Carlos avrebbe rivelato qualcosa comparendo al fianco della mamma: “Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c’è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili”.

Nina Moric ha un nuovo amore. Tra la modella e l’ex marito non sembra esserci alcun conflitto in corso. Lo avrebbe chiarito il figlio Carlos in persona in un video, ponendo chiarezza sulla questione: “Non c’è nessun conflitto, quello che è stato riportato sono cose travisate, non sono cose attendibili. Non c’è stato nessun tipo di furto, potete crederci o no, io non ci ricavo nulla. Comunque voglio dire che l’importante è fare le cose con libertà e spontaneità, perché uno se lo sente e lo vuole fare”.

Nina Moric ha un nuovo amore. Il suo nome è Giuseppe e nella vita è imprenditore: tutti i dettagli sotto gli occhi dei fan

Ma al di là di questo, a catturare ulteriormente l’attenzione dei fan sarebbero i cambiamenti che starebbero accadendo nella vita sentimentale di Nina. Nuovo amore nella sua vita? Il volto dell’uomo sarebbe apparso più volte in occasione di alcuni eventi mondani a cui anche Nina avrebbe preso parte. Si tratta di un uomo di 40 anni e il suo nome è Giuseppe Barboni, figlio del noto avvocato Walter.

Giuseppe è un imprenditore di origini ascolane trasferitosi a Roma per proseguire e ultimare gli studi in Scienze politiche e relazioni internazionali. Di lui si sa che attualmente lavora a capo della Luxury private group, società leader nei servizi di lusso. Un 49enne attivo non solo nel mondo del lavoro ma anche in quello dello sport. Inoltre nella sua vita non sembrano essere mai mancati rapporti sia privati che lavorativi con volti noti hollywoodiani

Oggi la frequentazione con Nina sembra non essere più un segreto. Infatti proprio sull’account di Giuseppe, ecco arrivare alcuni scatti e persino video che mostrerebbero il 40enne insieme a Nina in un rappordo decisamente complice. Poi persino una dedica in cui Giuseppe afferma: “Nina è una delle donne più belle di questo secolo, Nina per me è anche più intelligente che bella”. La modella, dal canto suo, sembra confermare tutto: “Ti amo, perché non ho bisogno di te”, ha scritto.