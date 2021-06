“Mi ha derubato, tolto tutto”. Nina Moric, veleno (e accuse) contro Fabrizio Corona: “E non solo…”

Altissima tensione tra Nina Moric e Fabrizio Corona. In particolare, è stata la donna ad esplodere di rabbia sui social network dopo quello che ha fatto l’ex re dei paparazzi nelle scorse ore. Lei è apparsa non solo molto delusa, ma decisamente parecchio arrabbiata e ha rivelato che lui non è affatto cambiato in meglio. Una vera e propria dichiarazione di guerra, nella quale ha anche tirato in ballo il figlio Carlos. E lo ha anche accusato di averle levato soldi e tutto ciò che era possibile togliere ad una persona.

Eppure nella giornata del 22 giugno c’era stata tanta felicità per il diploma del giovane. “Orgogliosi di te. Si supera tutto solo se uniti. Love you Carlos Maria”, aveva scritto l’ex manager fotografico Fabrizio Corona su Instagram. Nina gli aveva invece dedicato parole in inglese: “Let others pride themselves about how many pages they have written; I’d rather let you boast about the ones you read. Love u my champ”. E sembrava che fosse finalmente tornato il sereno dopo periodi molto difficili e tesi.

Nina Moric ha dunque scritto sul suo profilo Instagram: “Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia. Mi hai tolto tutto”. Ma non è finita qui.





Nina Moric ha proseguito su Corona: “Mio figlio perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni. Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente. Ti voglio ricordare che mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo. E non negare l’evidenza. Mi fai tenerezza, anche i reietti hanno più umanità di te”.

Nina Moric ha concluso: “Sei un nulla e rimarrai tale per l’eternità, ma ricordati che tutto questo lo hai voluto solo tu. Ti compatisco Fabrizio e so che non hai nemmeno la coscienza di capire e accettare questa verità perché la distorci e la vendi a modo tuo, ma lasciaci in pace. Non cercarci più. soprattutto Carlos in questo delicato momento. Vivi la tua vita, ma non rovinare la nostra. Noi non siamo la tua famiglia, buona vita”.